‘Zo blijft uw beleggingsportefeuille overeind’

Bent u, als belegger, geschrokken toen u de cover van de nieuwe Trends zag? (zie lager in dit artikel) Alle begrip daarvoor. Ik heb het verhaal geschreven met de bedoeling u te waarschuwen, zodat u voorbereid bent op een beursklimaat dat weleens helemaal anders kan verlopen dan we het voorbije anderhalf decennium gewoon waren.

Als we op een kantelpunt staan, zal u uw beleggingstactiek moeten aanpassen om minstens de schade te beperken. We hebben ons verhaal op de Amerikaanse beurs gefocust. Niet alleen omdat Wall Street nog altijd de financiële wereld domineert. De stilaan aflopende stierenmarkt was vooral technologisch, en dus in hoofdzaak Amerikaans. De Europese beurzen deden het een pak minder goed.

De basistactiek verandert van buy the dips naar sell the rallies.

Beleg actiever, is de eerste gouden raad die we u meegeven. Buy-and-hold is niet langer de winstgevende strategie. U moet alert zijn. De basistactiek verandert van buy the dips naar sell the rallies.

U bouwt met andere woorden het percentage aandelen in uw portefeuille of in uw vermogen stelselmatig af door in de herstelbewegingen aandelen te verkopen, in plaats van bij de minste terugval aandelen bij te kopen. Zoals dat haast een pavloviaanse reflex is geworden tijdens een stijgende beurstrend.

Pas als er echt paniek is en de zakkende beurzen voorpaginanieuws zijn, mag u uw aandelenposities weer opdrijven.

Eén misverstand moet de wereld uit. Zelfs in een langdurige neerwaartse beurstrend is geen sprake van één lang tranendal met beurzen die elk jaar in het rood eindigen. Het is en blijft perfect mogelijk en zelfs normaal dat er ook dit decennium meerdere jaren zullen zijn, waarin de beursindexen stijgingen van 20 procent en zelfs meer laten optekenen. Maar die zullen altijd na een bijzonder scherpe terugval komen. Het langetermijnpatroon is dat van almaar lagere toppen en almaar lagere bodems met herstelbewegingen ertussenin.

De sterren van gisteren en vandaag zijn de rampen van morgen, en omgekeerd. Daarmee raken we een gevoelige snaar, want we zeggen eigenlijk dat de techgiganten, de Apples en Microsofts van deze wereld, in dit decennium of op langere termijn slechte beleggingen zullen zijn voor wie de aandelen in portefeuille houdt.

Het basisprobleem is niet hun winstevolutie, maar hun waardering. Bij beide bedrijven, maar ook bij heel wat andere techwaarden, is de afgelopen vijftien jaar sprake van multiple expansion. Dat is vakjargon voor een almaar verder oplopende waardering.

Na de bankencrisis werd Microsoft bijvoorbeeld verhandeld tegen 11 keer de winst. Tegenwoordig is dat tegen 35 keer de verwachte winst. Als de trend van stijgend naar dalend omslaat, evolueren we naar multiple contraction, waarbij de gemiddelde waardering weer afneemt.

Het is een controversiële uitspraak, maar over tien jaar zouden de verguisde en heel goedkope telecomwaarden weleens een hogere opbrengst kunnen realiseren dan de geliefde en dus peperdure techaandelen. Verkies dus waarde boven groei. Verkies opkomende markten boven de westerse beurzen.

Kijk naar beleggingsactiva die de voorbije tien tot vijftien jaar helemaal niet hebben gescoord. Aandelen, obligaties, vastgoed, kunst, oldtimers: allemaal zijn het beleggingsvormen, waarvan de prijzen de voorbije vijftien jaar fors zijn opgelopen tot nooit eerder vertoonde niveaus.

Voor grondstoffen was het echter een zeer zwakke periode, zowel voor basismetalen, zoals aluminium, koper en zink, als voor edelmetalen, zoals goud en zilver. De CRB Commodity-index, die de belangrijkste metalen bevat, presteerde tussen maart 2009 en nu 455 procent slechter dan de S&P 500-index.

Nu er opnieuw inflatie in het spel is en de energietransitie een dominant thema is geworden, zullen een aantrekkende vraag en een sputterend aanbod van grondstoffen wellicht de beste beleggingscategorie, of toch een van de beste categorieën van het decennium maken.

