Vlaanderen gastronomieland

Vlaanderen telt drie restaurants met drie Michelinsterren. Daarmee behoort onze regio top de wereldtop in gastronomie. Hof van Cleve, met chef-kok Peter Goossens, is de nestor van de toprestaurants. Het draagt al sinds 2005 drie sterren. Wereldwijd zijn er slechts circa 150 restaurants in dat supersegment. “Met twee sterren werk je goed, in België. Met drie sterren krijg je plots internationale klanten”, merkte Joachim Boudens van het voormalige driesterrenrestaurant Hertog Jan, dat hij intussen heeft stopgezet om andere dromen na te jagen.

Boury in Roeselare, Hof van Cleve in Kruishoutem en Zilte in Antwerpen leiden vandaag de Vlaamse gastronomische top. Een driesterrenstatus tilt hen ook zakelijk naar een topniveau, want ze staan ook alle drie bovenaan in de lijst van financieel meest performante restaurants. Daarin speelt het sterrentoerisme een grote rol. Restaurant Zilte zag het aantal internationale gasten stijgen van zowat 7 procent naar een kwart van het klantenbestand. Die sterrentoeristen komen van overal ter wereld naar Vlaanderen, om te genieten van gastronomische verfijning. Zeer koopkrachtige Amerikanen, Zwitsers, Maleisiërs laten zich verleiden door bourgondisch Vlaanderen. Daarvan profiteren ook de hotelsector en de B&B’s in de omgeving van sterrenrestaurants volop mee.

Er is niets vies aan de kapitaalkracht van sterrentoeristen.

Jammer dat weleens schamper wordt gedaan over de Vlaamse exportproducten bier en pralines. Ze zouden te weinig toegevoegde waarde genereren in vergelijking met bijvoorbeeld computerchips. Terwijl onze kookkunst dit kleine gewest net wereldwijd op de kaart zet bij toeristen die het geld laten rollen. Er is niets vies aan de kapitaalkracht van die sterrentoeristen.