‘Trump maakt beleggen nog meer tot een noodzaak’

Donald Trump blijft in het middelpunt van de internationale belangstelling staan. Zoals hij het overigens zelf heel graag wil. Ik ga niet akkoord met wie vindt dat op Trump de slogan ‘verwacht het onverwachte’ van toepassing is. Je kunt voor of tegen hem zijn, maar hij is wel iemand die met een nooit geziene drive zijn verkiezingsbeloften probeert te realiseren. Maar zijn acties hebben voorlopig niet het gewenste effect. Zo klinken de slogans ‘Make America Great Again’ en ‘Make America Rich Again’ momenteel heel hol. De Amerikaanse economie koelt af. Deels daardoor staat de Amerikaanse beurs onder druk. Alle bekende beursindexen op Wall Street staan in het rood en de Nasdaq zelfs diep in het rood. Heel veel vermogende Amerikanen beleggen in aandelen en verliezen hopen geld. Trump moet uitkijken dat dit geen neerwaartse spiraal wordt: de recessievrees doet de indexen terugvallen en die dalende koersen leiden dan weer tot minder consumptie en dus tot economische achteruitgang. Wat de beurs nog verder doet zakken.

En dus probeert Trump de aandacht af te leiden door de oorlog in Oekraïne te doen stoppen. Nog een verkiezingsbelofte. Al zou hij dat eerst binnen de 24 uur te doen. Dat was zonder Vladimir Poetin gerekend. Al mag Trump zich wel op de borst kloppen dat hij er al in geslaagd is dat alle West-Europese landen hun defensie-uitgaven fors optrekken en meer zullen betalen voor hun eigen veiligheid. Ook slechte defensieleerling België moet dieper in de buidel tasten, en dat is andermaal slecht nieuws voor de spaarder, ongeacht of die extra uitgaven binnen of buiten de begroting vallen. Er komen altijd maar extra uitgaven bij, die de besparingsinspanningen grotendeels tenietdoen, zodat de Belgische schuldgraad nog vele jaren hoog zal blijven. Want naast defensie leiden de pensioenen, het klimaat en de sociale zekerheid tot structureel hogere uitgaven.

De kans is dus groot dat de reële rente op spaargeld de komende jaren weer vaak negatief zal zijn. Wat betekent dat de rente die u op uw spaargeld krijgt, lager ligt dan de inflatie. De spaarders verliezen koopkracht en kunnen dus met hun spaargeld steeds minder goederen en diensten kopen. De spaarder wordt armer. De centrale banken zullen ervoor moeten zorgen dat de schuldenberg onder controle blijft, terwijl het beleid van Trump de inflatie weer naar een hoger peil dreigt te stuwen.

Dan is er maar één besluit mogelijk: beleggen is de komende jaren bijna een must voor wie financieel niet achteruit wil boeren. Wat? Nu beleggen? In volle turbulentie? Maar belegger ben je niet voor even, maar voor het leven. Het gaat er niet om eens een gokje te wagen op het een of andere aandeel. Beleggen gaat om het maandelijks, trimesterieel of jaarlijks investeren van een vast bedrag met weinig of geen aandacht voor het rendement op de korte termijn. Ja, het wordt een heel turbulent jaar op de beurzen, maar dat maakt voor een beginnende belegger met de juiste beleggingshorizon op de lange termijn geen moer uit.

