Regio’s moeten betrokken worden bij defensieplan

De kans voor Vlaanderen om een verantwoordelijk defensiebeleid te voeren.

Minister van Defensie Theo Francken (N-VA) heeft zijn beleidsverklaring klaar. Daarin staan voorspelbare maatregelen zoals het versneld halen van de 2 procentnorm en prioritaire aankopen om de grond-luchtverdediging te versterken. In het plan komt ook 21 keer het woord ‘infrastructuur’ voor.

Defensie is meer dan wapens en munitie aankopen. Er moeten voldoende militaire domeinen en kazernes zijn. Daarnaast is er nood aan moderne infrastructuur voor de doorvoer van materiaal en mensen. Daarom is het een verstandige beslissing om in Ursel een nieuwe legerbasis te bouwen – niet te ver van Zeebrugge, Gent en Antwerpen.

Voor de uitbouw van een modern militair infrastructuurnetwerk heeft de federale overheid wel de deelstaten nodig, want die investeringen zijn deels regionale bevoegdheden. Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) heeft zich al bereid getoond om een Vlaamse defensie-industrie uit te bouwen en er wordt gekeken naar wat de IJzeren Rijn – de historische spoorlijn tussen België en Duitsland – kan betekenen.

Die Vlaamse investeringen zullen er komen boven op de 2 procent van het bbp die de NAVO voorschrijft. Maar de Vlaamse regering wil geen extra schulden maken en wil niet extra besparen om bij te dragen aan het defensie-ecosysteem. De vraag is hoe dat kan. Nieuwe infrastructuur kun je niet financieren met de oude truc van investeringen buiten de begroting. Defensie is een kerntaak van alle overheden.

Dit is de kans voor Vlaanderen om een verantwoordelijk defensiebeleid te voeren, ook financieel. Dat betekent stoppen met gekkigheden zoals de koelkastpremie of opnieuw de nefaste groenestroomcertificaten invoeren.