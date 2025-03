‘Nieuwe strategie: China wil dat zijn kmo’s Little Giants worden’

China verandert het geweer van schouder. Nu de grote staatsbedrijven gemakkelijke doelwitten zijn geworden in de handelsoorlog, stoomt het land tienduizenden kmo’s klaar om ‘Litte Giants’ te worden.

“Kmo’s vormen de ruggengraat van onze industrie.” Het is een dooddoener die je in elke overheidsfolder in West-Europa terugvindt. Maar ook in China schuift de overheid steeds meer kmo’s naar voren. In een nieuwe fase van zijn industrieel beleid legt Peking de focus op de uitbouw van zogenoemde ‘Little Giants’: kleinere privébedrijven die actief zijn in niche-industrieën, maar het potentieel hebben om wereldspelers te worden in de hightech.

Decennialang zette China in op staatsbedrijven en nationale kampioenen, zoals Huawei en Tencent, die uitgroeiden tot globale spelers. In een vijandiger internationaal klimaat zijn die giganten echter makkelijke doelwitten geworden. Westerse sancties en handelsbeperkingen kunnen de technologische vooruitgang van China vertragen. Tijd dus om een robuuster technologisch ecosysteem te bouwen, dacht Peking. In plaats van te vertrouwen op een handvol reuzen, zet Peking in op tienduizenden gespecialiseerde Little Giants.

Nichemarkten die China voorheen links liet liggen, worden nu een strategisch strijdtoneel.

Om als Little Giant erkend te worden, moet een bedrijf aan strikte criteria voldoen: een jaaromzet tussen 13 en 53 miljoen euro, minstens 15 procent van het personeel in onderzoek en ontwikkeling (O&O) of innovatie, en een portfolio van minstens vijf innovatiepatenten of vijftien designpatenten. Bovenal moeten ze actief zijn in strategische sectoren die de overheid als cruciaal beschouwt. Momenteel dragen zo’n 14.600 Chinese bedrijven de titel van Little Giant. In het lijstje vinden we onder meer batterijproducenten, hightech-machinebouwers die onder andere halfgeleiderproducenten beleveren, en specialisten in medische apparatuur.

Veel van die cruciale technologieën werden tot nu geïmporteerd en in sectoren zoals geavanceerde chips, lucht-, ruimtevaart- en biotechnologie heeft China een achterstand op het Westen. Maar Peking wil die ketens lokaal opbouwen en de gedachte is dat die kmo’’s sneller kunnen experimenteren en zich makkelijker aanpassen aan technologische trends. De overheid ondersteunt de Little Giants met subsidies, belastingvoordelen, goedkope kredieten en een vereenvoudigde beursgang.

China’s Little Giants zorgen voor toenemende concurrentie in nichemarkten zoals machinebouw en biotechnologie, waar Europese bedrijven traditioneel een voorsprong hadden. De bedrijven opereren dicht bij de Chinese markt en gaan directe samenwerkingen aan met hun grote klanten. Bovendien hebben ze meteen schaal dankzij de grote lokale markt. Nichemarkten die China voorheen links liet liggen, worden nu een strategisch strijdtoneel. Europese bedrijven krijgen niet alleen te maken met goedkopere alternatieven, maar ook met Chinese concurrenten die steeds vaker op kwaliteit en innovatie kunnen wedijveren.

Dat is geen reden tot paniek. Het moet Europese bedrijven motiveren sneller te innoveren en te anticiperen, en ze kunnen ook baat hebben bij samenwerkingen met de nieuwe generatie Chinese techspelers. Hoe het niet moet, hebben de Europese autobouwers al aangetoond: zich vastklampen aan oude technologieën en neerkijken op Chinese innovatie. Kmo’s hebben nu de kans om het beter te doen en te leren uit die fouten.