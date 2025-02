‘Maak van Europa het slimme maakcentrum van de wereld’

Te veel bedrijven in de moderne Europese maakindustrie zitten nog op hun eigen eilandje, betogen Stefaan Motte en Sander Van den dries, zaakvoerders van Comate.

Onder het motto dat tarieven ‘het mooiste woord in het woordenboek zijn’, trekt de Amerikaanse president Donald Trump hoge muren op rond de VS. Hij zet een protectionistische golf in gang die de hele wereld dreigt te overspoelen. Europa, België en Vlaanderen kunnen op drie manieren antwoorden op die protectionistische golf.

1) We kunnen verlamd toekijken en niets doen. Dat zou een heel slecht idee zijn.

2) We kunnen de zware, uitvoerende fabrieken die nu in China, India en de VS staan ook hier beginnen te bouwen. De old-schoolaanpak, zeg maar.

3) We kunnen doen waar we ook in andere technologische of industriële revoluties in uitblonken: slim en innovatief produceren. Met slimme processen, automatiseringen, machines en productielijnen.

Dat derde pad is de way to go. Wie niet groot en sterk is, moet slim zijn. Dat is eigenlijk al eeuwenlang ons recept om boven ons gewicht te boksen. We doen niet mee met het modieuze doemdenken, we hebben meer troefkaarten in handen dan we zelf denken. België heeft de reputatie een softwareland te zijn, en met unicorns als Odoo, Deliverect en Lighthouse klopt dat zeker. Wat te vaak onderbelicht blijft, is dat we ook voor hardware alles in huis hebben om een toonaangevende rol te spelen in de maakindustrie van de toekomst.

Chips

Het Leuvense onderzoekscentrum imec en het Nederlandse ASML vormen met hun computerchips een gigantisch belangrijke technologische zenuw in Europa. Maar laten we niet vergeten dat een chip altijd hardware nodig heeft. Pas in een product of een toestel – een wearable, een batterij, een headset, wat dan ook – wordt die chip bruikbaar. Die hardware ontwerpen, ontwikkelen en produceren we hier al volop. Ook in Vlaanderen.

Denk maar aan Materialise, dat al meer dan dertig jaar een frontrunner is in impactvolle toepassingen van 3D-printing, en onder andere de motor is van een technologische revolutie die door de gepersonaliseerde medische industrie waait. Of aan Septentrio, dat na 25 jaar innoveren wereldleider is in tot op de centimeter nauwkeurige locatiebepaling vanuit de ruimte. Het mooie is dat er voor elk bedrijf als Barco of Cochlear ook tal van start-ups en scale-ups opduiken zoals XenomatiX, Movu Robotics, Classified of Moonbird. Die doen allemaal hetzelfde: met innovatieve hardware die hier bedacht en ontworpen is hun stempel drukken tot ver buiten de Belgische landsgrenzen.

Ecosysteem

Het struikelblok? Te veel bedrijven in de moderne Europese maakindustrie zitten nog op hun eigen eilandje. De basisblokken zijn er, we moeten ze nu samenbrengen in één ecosysteem. Laten we bijvoorbeeld eens inzoomen op de nichemarkt van neurostimulatie. Iedereen kijkt gefascineerd naar wat Elon Musk met Neuralink wil doen. Ondertussen heeft Europa alle bouwstenen – zowel de visionaire ondernemers die noden in de markt zien als de innovatieve ingenieurs, de toeleveranciers, de maakcomponenten – om daar een pioniersrol in te spelen. We moeten die blokken alleen op elkaar stapelen en aan elkaar vast metselen.

Vorige week nog praatten we met een klant die een veelbelovend innovatief toestel naar de markt wil brengen. Om grote volumes te kunnen draaien, keek hij – nog vóór zijn eerste product van de band rolde – uit naar een Amerikaanse overnemer. Als we de samenwerking tussen de spelers in de slimme maakindustrie intensiveren, en als de overheid de juiste ondersteuning biedt, kunnen we de kennis én de waarde hier houden. Dan kunnen we Vlaanderen, België en Europa laten uitgroeien tot het slimme maakcentrum van de wereld.

Trump heeft het bij het verkeerde einde. Niet ‘tarieven’, maar ‘innovatie’ is het mooiste woord in het woordenboek. Slimme innovatie, marktgedreven innovatie. Niet elk voor zich, maar samen. Onze maakindustrie is helemaal niet ten dode opgeschreven, ze staat net voor een bloeiende toekomst.

Stefaan Motte en Sander Van den dries, zaakvoerders van Comate