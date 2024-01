‘Kinderziektes rond laadpaaltarieven zijn tijdelijk’

Midden 2021 reden net geen 41.000 elektrische wagens rond in ons land. Eind vorig jaar waren dat er al 182.000, meer dan een verviervoudiging in tweeënhalf jaar.

Die hoge vlucht is vanuit het beleid gestimuleerd wegens de klimaatverandering en de transitie die nodig is om die tegen te gaan. In dat opzicht is die forse groei een goede zaak. Maar een groeiend wagenaanbod alleen volstaat niet om het vertrouwen van bestuurders te wekken. De achterliggende laadinfrastructuur moet volgen. Daar is nog werk aan de winkel, zeker wat betreft duidelijkheid en transparantie rond de laadtarieven. Bestuurders zijn het gewoon bij elke tankbeurt te zien welke prijs ze betalen en ze weten dat de brandstofprijzen geplafonneerd zijn. Bij elektrisch rijden is dat niet zo eenvoudig.

Al zijn de onduidelijkheden rond de laadtarieven niet te wijten aan malafide spelers die voor eigen gewin de boel opzettelijk complex en obscuur houden. Ze zijn voornamelijk het gevolg van kinderziektes, eigen aan een sector die sneller groeit dan verhoopt.

Gebruiksvriendelijk

Elektrisch rijden en de uitbouw van de bijbehorende laadinfrastructuur zijn een mooi voorbeeld van hoe de klimaattransitie zorgt voor nieuwe jobs en nieuwe kansen in nieuwe sectoren. Koppel daar slimme regelgeving aan, die de sector ondersteunt in zijn groei en tegelijk de consument beschermt tegen misbruiken, en het draagvlak zal vergroten. Ook daar zien we dat Europa het voortouw neemt en de juiste richting aangeeft.

Daarnaast moeten de beleidsmakers de laadinfrastructuur zo gebruiksvriendelijk mogelijk integreren in de openbare ruimte en in het energielandschap, zodat hernieuwbare energie en de opslagcapaciteit van die wagens optimaal benut worden in die levensnoodzakelijke energietransitie waar we door moeten.

De boom van elektrisch rijden is een mooi voorbeeld van hoe de klimaattransitie nieuwe jobs creëert.

