‘Het Europese vingertje is terug’

‘Omdat het moet van Europa.’ Dat excuus gebruikten Belgische politici eind vorige eeuw om lastige hervormingen te verkopen en België een ticket voor de eurozone te bezorgen. Die Europese druk is de voorbij jaren afgenomen. Officieel moeten de lidstaten streven naar de Maastrichtnormen, maar boetes zijn nooit uitgeschreven. Na de coronapandemie werd dat keurslijf zelfs tijdelijk afgeschaft.

Straks zal de Europese Commissie de lidstaten opnieuw op de vingers kijken. Gelukkig heeft Europa een nieuwe aanpak gevonden om landen tot hervormingen te bewegen. Als onderdeel van het Europese herstelplan krijgen de lidstaten pas het beloofde Europese geld als ze aan enkele mijlpalen voldoen. België moet een afdoende pensioenhervorming voorleggen vooraleer begin 2024 een eerste schijf Europees geld wordt uitgekeerd. Tegen 2026 is ook een te pruimen fiscale hervorming nodig om een laatste schijf te krijgen. Dat schema zal de Europese Commissie de volgende jaren wellicht herhalen. In ruil voor Europees geld voor klimaatinvesteringen zal Europa hervormingen eisen die de economie en de begroting van de lidstaten versterken.

‘Omdat het moet van Europa’, is een van de meest rendabele zinnen in de economische geschiedenis van België.

Die aanpak helpt België veel meer vooruit dan het relancegeld. De regering-De Croo blinkt niet uit in structurele hervormingen en het is enkel onder Europese druk dat de vergrijzingsfactuur niet helemaal ontspoort. Als ze de met Europa afgesproken hervormingen aan hun laars lappen, krijgen landen minder relancegeld dan was beloofd. Politici moeten dan uitleggen dat het de belastingbetaler geld kost als ze noodzakelijke hervormingen niet aandurven. Zo bekeken is ‘omdat het moet van Europa’ een van de meest rendabele zinnen in de economische geschiedenis van België.