‘Geef alle 12-jarigen 1000 euro om te beleggen’

Na elk bedrijf dat van de beurs gaat, laait de discussie op over de zogenoemde leegloop van de Brusselse beurs. Afgaand op de cijfers valt dat nog wel mee.

Alarmisme is dus niet nodig, maar alertheid des te meer. Want de beursmentaliteit zit niet goed. Het is tenenkrommend hoe vaak politici of andere mensen met aanzien de beurs vergelijken met een casino of beleggen met gokken. De mentaliteitsrot die zich daarmee in de hoofden van mensen nestelt, is voor het ondernemerschap, de bedrijvigheid en de welvaartsopbouw in ons land funester dan alle andere uitdagingen waar de beurs mee worstelt.

De beurs is nog altijd het meest democratische kanaal waarlangs gewone mensen kunnen deelnemen aan die economische bedrijvigheid en welvaartsopbouw. In plaats van ze weg te zetten als een casino, moet men mensen van die realiteit doordringen.

Plicht

Maar geen nood, hier is een plan: geef alle twaalfjarigen in ons land een effectenrekening, vanuit de overheid, met 1.000 euro erop. En laat hen dat geld doorheen hun schoolloopbaan met de nodige uitleg en begeleiding beleggen. België telt een kleine 140.000 twaalfjarigen, de kostprijs van 140 miljoen mag geen excuus zijn om het niet te doen. Die zal in het niet vallen tegenover de kennis, de ervaringen en de inzichten die jongeren opdoen in ondernemerschap, financiële geletterdheid en emotionele zelfkennis.

Ik zie het bij mijn eigen kinderen voor wie we voor een heel bescheiden bedrag aandelen hebben gekocht. Het doet hen nadenken over de merken en bedrijfsnamen in het straatbeeld, over de producten en diensten in winkels en online, over concepten zoals omzet, kosten en winst. En over of hen dat nu eigenlijk interesseert of niet.

We hoeven niet van ieder kind een hardcore belegger te maken. Hun het inzicht bieden dat ze naast burger of werknemer ook als ondernemer of investeerder aan de samenleving kunnen deelnemen, is wél een verdomde plicht.