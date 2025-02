‘Flexibel crisismanagement is niet het sterkste punt van Duitsland’

Als Duitsland verkouden is, is Europa ziek, zegt de Vlaamse ondernemer Patrick Vandenrhijn, die al ruim een kwarteeuw bij onze oosterburen werkt. De op drie na grootste economie ter wereld levert een derde van het bbp van de Europese Unie. Ze is de belangrijkste handelspartner van Vlaanderen. We hebben er alle belang bij dat de Duitse motor weer op toerental komt.

Het probleem is dat die Duitse motor bijna letterlijk sputtert, namelijk in de auto-industrie. Het voorbije decennium waren de premiummerken Audi, BMW en Mercedes wereldwijd ongenaakbaar. Maar het succes maakt zelfgenoegzaam. Het trio miskeek zich op de elektrificatie en de digitalisering.

Duitsland moet zich opnieuw uitvinden. Dat vergt drastische maatregelen. Maar Vandenrhijn is optimistisch: “Duitsers geven niet op. Dat zit in hun DNA.” Maar hervormingen gaan steevast traag bij onze oosterburen. Ze pakken die nu eenmaal gründlich aan. Gedisciplineerd, met de nodige tijd, en dan met radicale consequenties. Dat toonden ook de jaren rond de millenniumkeer. Duitsland werd toen afgeschreven als ‘de zieke man van Europa’. Maar in 2010 was de Duitse economie alweer sterker dan ooit. Het belang en de kracht van de Duitse industrie werden extra onderstreept na de bankencrisis van 2008.

De wereld in 2025 is echter anders. De Noord-Atlantische samenwerking lijkt met de week minder hecht. Het vredesdividend is iets uit een vervlogen tijd. Defensie wordt noodgedwongen een nieuwe en tientallen miljarden dure groeimotor door de paraderende Russische laarzen. Dat vraagt snelle en flexibele veranderingen. Duitsers hebben het daar moeilijk mee. Flexibel crisismanagement is niet hun sterkste punt.