‘Fiscale hervorming zonder financiële bijscholing is zinloos’

De fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem op tafel heeft gelegd, is zinloos als geen moeite wordt gedaan om de Belg meer financieel bij te scholen. Door het gebrek aan een algemene financiële kennis verliest een pak Belgen dagelijks centen zonder het te beseffen. En dat is véél erger dan de fiscaliteit niet of onvoldoende hervormen, zegt Roberto Musardo, CEO van financieel adviesbureau House of Finance.

Laat ons beginnen met een concreet voorbeeld uit de blauwdruk van Van Peteghem. Om het aanvullend pensioen aantrekkelijker te maken, wordt voorgesteld de “80%-regeling” op de schop te doen. In de plaats daarvan komt er een systeem waarbij je tot en met een brutojaarloon van 71.000 euro 12 procent van je loon voordelig in je pensioenspaarpot zou kunnen sparen. Voor het loon boven dat plafond zou je straks 32 procent op een fiscaal interessante manier kunnen sparen voor later.

Klinkt goed, en dat is het ook, want de huidige regeling was altijd al bijzonder complex en leidde vorig jaar nog tot een pak discussies bij de fiscus. Maar goed of slecht, het doet er niet toe. Hebt u eigenlijk wel begrepen wat er geschreven staat? Want de ironie is dat slechts een minderheid de regels rond aanvullend pensioen en alle andere aanverwanten goed begrijpt. Velen hebben zelfs nog nooit gehoord van zoiets als IPT, wat dus staat voor Individuele Pensioen Toezegging.

Basiskennis

Precies 93 procent van de meer dan duizend dossiers die we in 2021 en 2022 bij House of Finance onderzochten, was tot dan nog nooit fiscaal geoptimaliseerd. En dat waren veelal dossiers van hardwerkende Belgen, ondernemers, mensen. Dat is ronduit schrikwekkend én veelzeggend. Want een overheid die de fiscaliteit hervormt zonder de financiële kennis van elke Belg meer te stimuleren, hervormt vooral voor zichzelf.

‘Wat ben je met een hervorming, als de meerderheid van de mensen voor wie je het allemaal doet niet de basiskennis heeft om ze te begrijpen en toe te passen?’

Fiscaal hervormen is nodig, laat dat duidelijk zijn. Maar wat ben je met een hervorming, als de meerderheid van de mensen voor wie je het allemaal doet niet de basiskennis heeft om ze te begrijpen en toe te passen? De doorsnee-Belg financieel bijscholen is op dit moment daarom belangrijker. Toch is niemand ermee bezig. Nochtans begint het op de schoolbanken, waar het een verplicht vak zou moeten zijn. Maar ook ondernemers denken nog te vaak dat de boekhouder het wel voor hen zal oplossen. Ze beseffen niet dat boekhouders geen financieel adviseurs zijn.

Zonde van de centen

Maar wat wil je, als ondernemers geen diploma bedrijfsbeheer meer nodig hebben om een zaak op te starten? Mag het dan verbazen dat een te groot deel van onze ondernemers in de eerste tien jaar failliet gaat? Hoe kun je als ondernemer de juiste beslissingen nemen, als je amper het verschil kent tussen je sociale bijdrage en de bedrijfsvoorheffing? Een standaardvoorbeeld is dat van huisartsen. Ze kennen het menselijk lichaam op hun duimpje, maar aan het oprichten van een simpele vennootschapsstructuur, het kiezen van het juiste loonpakket en het uitwerken van een goed investeringsplan hebben ze tijdens hun eerste goedverdiende jaren in heel veel gevallen niet gedacht. Zonde van alle centen die ze daardoor verloren hebben.

Laten we dus niet alleen onze fiscaliteit hervormen, maar Jan Modaal ook financieel beter opleiden, zodat hij die fiscaliteit minimaal kan begrijpen en toepassen. Gezinnen en ondernemingen zouden er wel bij varen en onze portefeuille zou er op een vrij eenvoudige manier een pak beter voor staan. Daar zou de politiek de burger een groot cadeau mee doen, zonder dat het veel moet kosten.

