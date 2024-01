‘Federale begroting is vogel voor de kat’

‘De federale begroting kan niet langer de barmhartige samaritaan spelen’, zegt Trends-hoofdeconoom Daan Killemaes.

Stel dat je als gezin bijna dubbel zoveel uitgeeft als er binnenkomt en dat de uitgaven sneller stijgen dan de inkomsten. Dat gezin zou om de keukentafel koortsachtig naar oplossingen zoeken. De federale regering zit in een vergelijkbaar parket, maar van paniek is nog geen sprake.

De cijfers zijn nochtans alarmerend. Na overdrachten naar andere overheden en de sociale zekerheid en na de betaling van de rentelasten, houdt de federale overheid dit jaar amper 19 miljard euro over om haar kerntaken te financieren, zoals defensie, justitie, economisch beleid en binnenlandse zaken. Voor die taken heeft de federale overheid dit jaar 37 miljard uitgetrokken. Het begrotingstekort is dus bijna even groot als het budget.

‘De federale overheid wordt volledig uitgekleed door de lagere overheden en de sociale zekerheid, die aan een royaal federaal infuus hangen van fiscale afdrachten en transfers’

Beterschap is niet op til. Het federale niveau draait op voor ruim 80 procent van de stijgende vergrijzingskosten voor pensioenen en gezondheidszorg en krijgt het gros van de oplopende rentelasten op het bord. De federale regering zou kunnen besparen op de eigen bevoegdheden, maar als je een fregat van 33 jaar oud naar een oorlogszone moet sturen, dan dringen zich eerder extra investeringen op. De federale begroting is bij ongewijzigd beleid een vogel voor de kat.

De federale overheid wordt volledig uitgekleed door de lagere overheden en de sociale zekerheid, die aan een royaal federaal infuus hangen van fiscale afdrachten en transfers. Dat is niet langer houdbaar. De federale overheid kan niet langer de barmhartige samaritaan spelen. Zonder steun van de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden valt de federale begroting niet meer te redden. Zonder hervormingen die de economische groei en de werkgelegenheid opkrikken, raakt de federale begroting niet meer uit de rode cijfers. De federale overheid moet samen met alle gezinsleden van het Belgische huis dringend verzamelen om de keukentafel om orde op zaken te stellen.

