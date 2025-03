‘Eerst de klant, dan misschien het algoritme’

Ga niet mee in de waanzin van de dag, blijf sterk geworteld in je verhaal en investeer in strategieën voor je klanten.

Wie door LinkedIn scrollt, wordt om de oren geslagen met hetzelfde type post, vaak geschreven of voorgekauwd door ChatGPT. Iedereen is een beetje ‘content creator’, maar zelfs na tien minuten scrollen wordt het duidelijk dat iedereen vooral het best bij zijn eigen leest blijft. Er wordt zoveel gebroadcast, want dat is de algemene regel: je moet minstens tweemaal per week iets posten, het liefst met een foto van jezelf (serieus, waarom?) en een bepaald woord in de comments. Allemaal voor het algoritme dus. Ook zie ik steeds meer posts verschijnen waarin we onderwezen worden in de wondere wereld van SEO en hoe we nu moeten optimaliseren voor LLM. Voor het algoritme dus.

Lees ook: zo wordt u zeker gezien op LinkedIn

We moeten onszelf laten zien, in al onze kwetsbaarheid. We moeten authentiek zijn en ook onze menselijke kant laten zien op onze professionele sociale media. Want dat creëert meer eyeballs, meer views, meer clicks. En ja hoor, het algoritme vindt dat fijn.

Het is deels onkunde, deels gemakzucht en deels paniek die zelfs de meest nuchtere professional doen zwichten voor deze tenenkrommende praktijken. Het creëert in het vele eenrichtingslawaai op sociale media een vreemd soort leegte. Iedereen schreeuwt in het ijle – voor het algoritme – maar wie is nog bezig met waar het echt om draait? Waarde creëren. Verbinden. Luisteren, begrijpen, bijsturen, steeds beter doen. Daar worden klanten gelukkig van, dat doet klanten kopen. De algoritmes hebben er weinig aan, maar de bedrijfscijfers worden er absoluut gelukkiger van.

Ik zie veel toenemende paniek in bedrijven over opdrogende pipelines, moeilijke verkoopcycli en hoge marketingkosten met te weinig output. Terechte zorgen, en heel reëel bovendien. Maar de commerciële leiders laten zich vervolgens verleiden tot tactieken op de zeer korte termijn, micromanaging op cijfers en pipelines. Ze knijpen alle creativiteit, echte authenticiteit en een langetermijnvisie uit de strategie en uit de mensen.

Wat je veel verder zal brengen, is uitzoeken wat de markt in deze tijden nodig heeft, helder krijgen en helder communiceren waar je echt voor staat. Echt connecteren met klanten en mogelijke klanten. Luisteren naar hun uitdagingen, bijdragen waar je kunt en laten zien waarom het écht waardevol is om met je samen te werken. En ja, uiteraard moet je mee zijn met de digitale evoluties en die slim meepakken in je strategie, maar laat alsjeblieft de klepel niet doorslaan.

Commerciële teams moeten samenwerken rond een centrale visie en missie, over marketing, sales en service heen. Dat creëert een krachtiger verhaal en positie in de markt dan eender welke kortetermijnstrategie. Bedenk hoe je zelf kijkt naar een merk wanneer je voor de tiende keer een lege post of een e-mail van dertien in een dozijn krijgt. Op korte termijn zal het je cijfers misschien een boost geven, maar op lange termijn maak je zo je merk én je klantenbinding kapot. Om nog maar te zwijgen over de demotivatie van medewerkers die deze lege strategieën moeten uitvoeren en elke dag denken: ‘Waar gaat het nog over?’

Je kunt nooit sneller lopen dan de markt, shortcuts bestaan niet en als ze er al zijn, keren ze vroeg of laat als een boemerang terug in je gezicht. Het zijn nu eenmaal moeilijke tijden. Ga niet mee in de waanzin van de dag, blijf sterk geworteld in je verhaal en investeer in strategieën voor je klanten. Kijk dan pas naar kanalen en mogelijks algoritmes. Het zijn niet de algoritmes die van je zullen kopen, het zijn niet de kortetermijncijfers die omzet leveren. Het zijn de klanten. Bouw dus vooral aan een inhoudelijk sterk verhaal voor hen.

Nog een advies als uitsmijter: als iedereen hetzelfde aan het doen is, doet niemand nog iets opvallends. Dat is het moment om creatief te worden, en het anders te doen.

De auteur is een ondernemer met expertise in commerciele strategie, vooral actief in de technologiesector