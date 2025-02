Besparen zonder groei is zoals een bedrijf dat blijft snoeien zonder ooit opnieuw te investeren in nieuwe projecten of markten. En dat is precies waar de schoen wringt in België, schrijft Jeroen De Wit.

Vroeger turfden we weleens woorden in het federale regeerakkoord om te achterhalen wat de beleidsprioriteiten waren en waar de zwaartepunten lagen. Vandaag kan AI dat voor ons doen. Ik stelde ChatGPT één cruciale, bijna existentiële vraag: “Is dit regeerakkoord voldoende om onze welvaartsstaat te behouden?”

Het antwoord: “Met de huidige verdeling van maatregelen in het regeerakkoord is het zeer onzeker of België zijn welvaartsstaat op lange termijn kan behouden. Er is te veel focus op kostenbesparingen en te weinig op structurele groei-investeringen om op termijn de uitgaven voor pensioenen, gezondheidszorg en sociale zekerheid te kunnen blijven dragen.”

Te weinig aandacht voor economische groei

ChatGPT bevestigt wat veel ondernemers al meteen aanvoelden: er is te weinig aandacht voor groei. In ondernemerstermen: het regeerakkoord leest als een efficiëntie-oefening, met een sterke focus op de bottom line, kostenbesparingen en saneringen. Die zijn absoluut noodzakelijk en zijn veel te lang voor ons uitgeschoven.

Maar besparen zonder groei is zoals een bedrijf dat blijft snoeien zonder ooit opnieuw te investeren in nieuwe projecten of markten. En dat is precies waar de schoen wringt in België. Onze economische groei staat op een historisch laag peil van 0,4 procent. Vergelijk dat met de Verenigde Staten (3%) of het Europese gemiddelde (1%), en je voelt dat België een structureel probleem heeft. Als we willen concurreren en onze welvaart willen behouden, hebben we een visie nodig én een plan om die visie te realiseren.

In het regeerakkoord lees ik mooie woorden over “ondernemerschap ondersteunen” en “digitalisering versnellen”. Maar België bengelt vandaag nog steeds maar op plaats 46 in de Ease of Doing Business Index. En woorden zijn niet genoeg. Zonder concrete actie blijven ondernemers in de kou staan. Veel klanten van Teamleader voelen dat dagelijks. Ze zien fiscale regels plots veranderen, zoals bij de terugdraaiing van de subsidies voor elektrische wagenparken. Ze moeten omgaan met torenhoge loonkosten, terwijl ze proberen te concurreren met bedrijven uit landen waar de kosten een pak lager liggen. Dat alles creëert onzekerheid, en dat kunnen we in het huidige economische klimaat missen.

Die onzekerheid beperkt zich niet alleen tot fiscaliteit en loonkosten. Ook op het gebied van digitalisering en cybersecurity blijven bedrijven vaak op zichzelf aangewezen. Terwijl ondernemers investeren in hun digitale toekomst, blijft overheidssteun uit. De focus op fysieke veiligheid in het regeerakkoord is natuurlijk belangrijk, maar digitale veiligheid is nog crucialer in een economie die steeds afhankelijker wordt van technologie.

Ambitie alleen is niet genoeg

Er zitten ook enkele goede elementen in het regeerakkoord. De aandacht voor zelfstandigen en de ambitie om administratieve lasten te verlagen zijn stappen in de goede richting. Maar ambitie alleen is niet genoeg. Als we willen dat België vooruitgaat, moet die ambitie worden vertaald naar een concreet groeiplan. En dat plan moet verder gaan dan besparen. Het moet inzetten op digitalisering, innovatie, en infrastructuur – de bouwstenen van onze moderne economie.

Als ondernemer weet ik dat elke herstructurering een kans biedt om sterker uit de crisis te komen. Maar dat vraagt visie, en vooral actie. België heeft een plan nodig dat verder kijkt dan de volgende begrotingsronde en dat meteen oplossingen biedt voor de uitdagingen waarmee bedrijven vandaag te maken hebben. Want zonder groei is er geen welvaart, en zonder ondernemers is er geen groei.