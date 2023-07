“Doe geen ‘Belgacommeke’ met de nucleaire spaarpot”

Het is gemakkelijker om een hond rond een hotdogkraam te loodsen, dan een Belgische regering om een hoop geld. Er zal een half mirakel nodig zijn om deze boutade te logenstraffen, want toekomstige federale regeringen zullen straks watertandend naar een hele grote hoop geld lonken.

Over enkele jaren zal Engie tot 23 miljard euro overgeschreven hebben op een rekening van de Belgische overheid. Dat geld dient om het nucleaire afval geologisch te bergen en de kerncentrales te ontmantelen, en wordt in principe belegd en beheerd via een soort van Belgisch staatsfonds om deze toekomstige facturen te betalen.

De kans is echter ongemakkelijk groot dat een volgende regering een ‘Belgacommeke’ doet met deze nucleaire spaarpot. In 2003 maakte de socialistische minister van Begroting Johan Vande Lanotte het pensioenfonds van het telecombedrijf (nu Proximus) soldaat. Deze fondsen ter waarde van 5 miljard euro werden toen meegeteld in de begroting, maar voor de pensioenverplichtingen van Proximus betaalt de belastingbetaler nog altijd. Het was een triest dieptepunt in de onverantwoorde houding van politici om de lusten meteen te innen en de lasten door te schuiven naar de volgende generaties.

Er zullen allerlei redeneringen gemaakt worden en excuses verzonnen worden om het geld van Engie nu al te ‘investeren’.

Een herhaling van dergelijk ongein dreigt nu op nog veel grotere schaal. De federale begroting zal de volgende jaren zwaar onder druk staan. Het structureel tekort is nu al onhoudbaar hoog, terwijl de vergrijzingskosten en de rentelasten verder oplopen. Er dringen zich zware saneringen en grote hervormingen op, maar daar lijkt een federale regering niet meer toe in staat. Dan rest de vluchtweg om zichzelf wat tijd en respijt te kopen door de nucleaire fondsen aan te slaan. Er zullen allerlei redeneringen gemaakt worden en excuses verzonnen worden om dat geld nu al te ‘investeren’, maar het zou een nieuw dieptepunt in het wanbeleid van de overheidsfinanciën worden. Engie had er een stevige duit voor over om het Belgische politieke risico af te kopen. De belastingbetaler heeft die optie helaas niet.