Financiële opvoeding is vooral een taak voor de ouders

Complexiteit ondergraaft het financiële zelfvertrouwen van jongeren.

Een groot deel van de Vlaamse tieners vindt hun financiële kennis ondermaats. Jammer, want financieel zelfvertrouwen en verstandig omgaan met geld zijn sleutelelementen van een weerbare, gezonde en florissante samenleving en economie.

Maar in dit geval is het niet aan het onderwijs om dat gat dicht te rijden. Daarvoor zijn andere partijen beter geschikt. Ten eerste de ouders, de hoofdverantwoordelijken voor de financiële opvoeding van jongeren. Kwetsbare jongeren en hun ouders hebben daarbij mogelijk extra hulp nodig. Openheid en eerlijkheid zijn cruciaal. Een collega die ook lesgeeft, gaf studenten de opdracht met hun ouders te praten over de gezinsinkomsten en -uitgaven, maar een groot deel van de ouders wilde dat niet. Verbaast het dan nog dat geld een taboe blijft?

Mensen zijn het meest ontvankelijk voor kennis en informatie wanneer die praktisch van pas komt. Daarmee is ook een rol weggelegd voor werkgevers om jongeren bij hun eerste baan bij de hand te nemen. Doorloop hun loonbrief, leg hun aanvullend pensioenplan en hospitalisatieverzekering uit.

Net zo goed is het aan notarissen, vastgoedmakelaars, banken en verzekeraars om jongvolwassenen die hun eerste stappen als huurder of eigenaars doen, uit te leggen welke verzekeringen verplicht zijn, de aflossingstabel van hun woonkrediet door te nemen of alle kosten en commissies van een context te voorzien. Tot slot moeten beleidsmakers de zaken vereenvoudigen. Financiële wet- en regelgeving is dermate complex, vaak onder invloed van allerhande lobby’s en ‘adviseurs’ die er een businessmodel rond bouwen en achterdeurtjes openzetten. Die complexiteit ondergraaft onnodig het financiële zelfvertrouwen van jongeren en mensen.

