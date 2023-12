De focus van Camara, Colruyt en Chombar

In deze vaak chaotische tijden hebben we allemaal dezelfde laserfocus nodig als Toumani Camara, vindt Stijn Fockedey

Wie van ons is er het meest gemotiveerd? Wie heeft de grootste weerbaarheid en het meeste ­discipline om door te zetten? De ondernemers, de leiders en de mensen die ons inspireren, hebben vaak een doorzettersmentaliteit die hun talent maximaliseert. De basketballer Toumani Camara is niet een van onze interviewgasten in de speciale editie van Trends deze week. Wij blijven immers een finan­cieel-economisch medium. Maar ik wil het toch even over deze beloftevolle atleet hebben. Omdat de 23-jarige Belg in 2024 steeds vaker als rolmodel voor onze jeugd zal worden opgevoerd. En omdat ambitieuze ondernemers en werknemers veel van zijn mentaliteit kunnen leren. Camara is bezig aan een sterk debuutseizoen in de Amerikaanse NBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld.

Toumani Camara heeft de focus van een laser op en naast het basketbalveld. Hij verhuisde als vroege tiener naar de Verenigde Staten om zijn droom als topbasketballer na te streven. Met succes, want hij werd in het voorseizoen uitgeloot om als debutant te starten. Hij heeft die kans met twee handen gegrepen, match na match verbaast hij vriend en vijand. In een populair clipje is te zien hoe Camara na een spectaculaire dunk direct terug naar de eigen speelhelft sprint om een bliksemsnelle tegenaanval te verdedigen. Hij weerstond aan de verleiding om ook maar één milliseconde zijn eigen persoonlijke succes te vieren en is in de plaats totaal gefocust op de volgende uitdaging en de belangen van zijn team.

Hoeveel keer maken wij het tegenovergestelde mee op de werkvloer? Dat momentje van decompressie na een klein of groot succes? Even op de lauweren rusten is meestal ongevaarlijk, maar niet wanneer je speelt in een omgeving met extreem veel concurrentie. De realiteit voor velen onder ons is dat er professioneel veel meer druk op ketel is gekomen. De lat ligt hoger, de kosten stijgen, de concurrentie is intenser, artificiële intelligentie en digitalisering trekken een dikke streep door klassieke verdienmodellen enzovoort. In deze vaak chaotische tijden hebben we allemaal dezelfde laserfocus nodig als Camara.

Er is veel meer druk op ketel gekomen. De lat ligt hoger, de kosten stijgen, de concurrentie is intenser.

Natuurlijk is ondernemen of werken niet hetzelfde als topsport. Topsporters, zeker in populaire competities als de NBA, worden in de watten gelegd en kunnen zich zo goed als volledig concentreren op hun job. In het echte leven is het vaak onhaalbaar om die laserfocus aan te houden, maar we kunnen er wel naar streven om de focus te behouden op de momenten die er toe doen. De interviews die Trends deze week publiceert, zijn stuk voor stuk met mensen die op sleutelmomenten de hoofdzaak van de bijzaak scheiden en desnoods tegen de stroom invaren, zoals Françoise Chombar van Melexis. Zij nam zo’n twee jaar geleden het voortouw in een coalitie van het bedrijfsleven tegen de kernuitstap. Op dat moment werd dat dossier als volledig afgesloten beschouwd, “een levend lijk dat je niet meer kon reanimeren”. Maar kijk, de verlenging is er toch gekomen en is wellicht een van de beste zaken die in 2023 voor de Belgische economie is beslist.

Jef Colruyt, die dit jaar stopte als CEO van ­Colruyt Group, is tijdens zijn carrière ook nooit te beroerd geweest om tegen de stroom in te varen om zijn doel te bereiken: van Colruyt Group een toekomstbestendige en duurzame retailer maken. In een openhartig interview blikt hij ook even terug op zijn hartaanval in 2007: “Dat was een groot keerpunt, om weer tijd voor mezelf te nemen en te evalueren hoe ik in het leven stond. Sindsdien kies ik alleen nog voor richtingen waar ik mij ­volledig achter schaar.” Laat ons allemaal met een gelijkaardig helder hoofd 2024 aanvatten. Het is de beste garantie op succes.

Het magazine slaat een weekje over en verschijnt opnieuw op 11 januari. Maar u kunt altijd terecht op www.trends.be of bij het journaal van Kanaal Z. De redactie van Trends Kanaal Z wenst u het allerbeste voor 2024!