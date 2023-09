‘Bedrijven zijn geen omzetfabrieken: ze maken de samenleving beter’

De buik van een ondernemer grommelt soms. Het is hard werken, je neemt risico’s, je moet veel bijdragen, flexibel zijn. Dat wordt niet altijd naar waarde geschat door de maatschappij. Dat is best frustrerend voor veel ondernemers, vindt Danielle Vanwesenbeec. Zij is ondernemer en voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

80 procent van de toegevoegde waarde wordt namelijk gecreëerd door de private sector – vooral de industrie, de handel en de horeca. Het gaat niet alleen om toegevoegde waarde, ondernemingen betekenen veel voor de samenleving. Denken we maar aan de innovatieve oplossingen voor onze samenleving. Stel dat een Steve Jobs of een Steve Wozniak hun creativiteit in hun garage niet de vrije gang had laten gaan. En als we in ons land geen onderneming hadden als de IJsfabriek, wie had de vaccins dan in de juiste omstandigheden kunnen transporteren?

Als het ondernemerschap goed gaat, is dat positief. Als het minder gaat, volgen de slapeloze nachten. En iedere ondernemer heeft een periode waarin hij meer piekert dan slaapt. Soms zitten de economische omstandigheden niet mee. Er kan plots een virus opduiken dat de wereld platlegt. Een recente studie heeft uitgewezen dat de Scandinavische aanpak die vertrouwde op het gezond verstand van de mensen, de meest effectieve was. Zet dat even in perspectief tegenover de aanpak in ons land, waarbij het sommige sectoren verboden werd om nog te ondernemen. Verboden. U leest het goed. Het is slechts één voorbeeld van hoe ondernemers worden geconfronteerd met externe factoren die ze niet in de hand hebben, maar die wel een grote impact kunnen hebben op hun bedrijf. Er is dan maar één uitweg, en dat is doorzetten.

Die zenuwachtigheid, gecombineerd met een gebrek aan appreciatie, leidt soms tot frustratie. De cijfers zijn dan prioritair, maar de rode draad is toch de passie van ondernemers om meerwaarde te creëren. Maatschappelijke meerwaarde. Misschien is het goed eens anders naar onze bedrijven te kijken. Het zijn geen omzetfabrieken. Daarom zet Voka in het straatbeeld het ondernemerschap in een positief daglicht. Economische meerwaarde, waar soms afgunstig naar wordt gekeken, gaat hand in hand met maatschappelijke meerwaarde.

‘Bij de meeste succesvolle ondernemingen zie je de wil om iets te creëren. Om finaal steeds tot hetzelfde te komen: de samenleving wordt er beter van.’ Danielle Vanwesenbeeck, ondernemer en voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Het is verbazingwekkend hoe groot de maatschappelijke meerwaarde is die bedrijven creëren en welke creatieve oplossingen ze daarvoor bedenken. Alleen al in Vlaams-Brabant zijn er prachtige voorbeelden. Zo is André Celis Bouwmaterialen al jaren een koploper in innovatief en duurzaam transport. Het vervoert zijn bouwmaterialen met de binnenscheepvaart, maar wil nog een stap verder gaan en test nu zelfvarende schepen. Het doel is 4.500 vrachtwagens per jaar van de baan te halen: minder file voor u, beter voor het milieu. Econocom heeft sinds 2022 meer dan 30.000 afgedankte IT-devices een tweede leven gegeven. Daar profiteert onder meer het onderwijs van. Ook dat is een businessmodel: zorgen dat materiaal langer in gebruik blijft. Drie op de tien werknemers van het IT-bedrijf Easi van Thomas van Eeckhout zijn aandeelhouder. Het bedrijf vindt de betrokkenheid, maar ook het welzijn van zijn mensen heel belangrijk. Bij DHL Aviation tonen ze elke dag opnieuw dat nationaliteit of afkomst niet van tel zijn: 49 verschillende nationaliteiten werken er efficiënt samen. De oplossing voor de krappe arbeidsmarkt kan ook zijn je oogkleppen af te zetten. De maatschappelijke meerwaarde krijg je er zomaar bij.

Ondernemen is dus meer dan alleen maar omzet draaien. Bij de meeste succesvolle ondernemingen zie je vooral de wil om iets te creëren, om een markt te zien en daar een oplossing voor aan te bieden. Het moet duurzamer, efficiënter, beter, sneller, ecologischer of diverser. Om finaal steeds tot hetzelfde te komen: de samenleving wordt er beter van.