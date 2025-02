Zonnepanelenspecialist Perpetum lijft Pulsar Power in

Perpetum, een ontwikkelaar van hernieuwbare-energieoplossingen bij middelgrote en grote bedrijven, neemt Pulsar Power over om de energietransitie te versnellen. Via de acquisitie wil Perpetum decarbonization-as-a-service aanbieden waardoor de energiekosten en het energieverbruik van zijn klanten verminderen.

Minder CO2-uitstoot, minder energieafhankelijkheid en minder prijsvolatiliteit. De beloften van Perpetum zijn niet min.

De zonnepaneleninstallateur is gespecialiseerd in hernieuwbare-energieoplossingen bij middelgrote en grote bedrijven, zoals Pairi Daiza, Ineos, het Knokse Ziekenhuis AZ Zeno en De Watergroep. Om zulke klanten nog beter te ondersteunen bij hun energieomslag neemt Perpetum het ingenieurs- en adviesbureau Pulsar Power van oprichter Guy Vandendungen over. “We willen bedrijven op een holistische manier ondersteunen bij hun decarbonisatie”, zegt CEO Luc Leenknegt. “Zo kunnen we hun energieverbruik structureel duurzamer en goedkoper maken. Voor complexe gridstudies of direct-line-studies – waarbij we energie over verschillende percelen transporteren naar de verbruiker – deden we al een beroep op Pulsar Power. Dankzij de overname evolueren we van een pure zonnepanelenspecialist naar een aanbieder van een totaalpakket aan elektrische oplossingen.”

Bredere oplossing

Binnenkort wordt de portefeuille van Perpetum dus ook verder verruimd met technologie op basis van windenergie, batterijsystemen, laadpalen en de opwekking en opslag van warmte met groene energie. “Voor grootverbruikers zijn PV-installaties maar een klein deel van de puzzel”, zegt Vandendungen, die Perpetum versterkt als CTO. “Zij hebben nood aan een oplossing die breder gaat dan zonnepanelen. Extra uitdagingen, zoals de Europese regelgeving en de strengere CO2-normen, maken het voor grootverbruikers behoorlijk complex om competitief te blijven. Dat zet druk op de economie en de werkgelegenheid die we lokaal moeten houden. Deze strategische overname gaat verder dan de vergroening van de industrie.”

De sleutel tot de holistische aanpak van Perpetum is de intern ontwikkelde simulatiesoftware van Pulsar Power. Die wordt verder geoptimaliseerd en vormt de basis van realtime feedback uit bestaande installaties bij klanten. Concreet helpt dat platform bedrijven om hun decarbonisatie-roadmap te visualiseren en de impact op hun energiekosten te kwantificeren, lees: voorspelbaar te maken. De software modelleert nu al geïntegreerde PV-, wind- en batterijparken, en wordt momenteel klaargestoomd voor het simuleren en optimaliseren van groene warmteprocessen. Dankzij artificiële intelligentie en machine learning zullen nieuwe oplossingen worden ontwikkeld en de bestaande processen continu worden verfijnd en verbeterd.

“Onze software stelt de klant, zijn verbruik en de processen centraal”, zegt Vandendungen. “Wat is de ambitie van onze klanten en hoe kunnen we die vertalen in hun energieverbruik? Perpetum wordt een partner op lange termijn door onze diensten als een as-a-service-model aan te bieden.”

Op die manier streeft Perpetum naar meer dan 50 procent decarbonisatie bij zijn klanten, wat een kostenverlaging van minstens 25 procent zou moeten opleveren. Dat uitgespaarde geld kunnen klanten opnieuw met vertrouwen in hun kernactiviteiten investeren, klinkt het bij Vandungenen en Leenknegt, waardoor de industrie veerkrachtiger wordt. Tegelijkertijd wil Perpetum zijn portefeuille aan decarbonisatieprojecten verdrievoudigen tot 1 gigawatt, of het energieverbruik van ongeveer 1 miljoen huishoudens.

Referentiespeler

Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de acquisitie past in de groeiplannen van de installateur. Perpetum werd in 2007 opgericht door Leenknegt. Eind 2023 nam het Londense investeringsfonds Pioneer Infrastructure Partners een meerderheidsbelang in het bedrijf. “We evolueren naar een platform dat zo snel mogelijk van opportuniteiten naar operationele assets wil gaan”, aldus Leenknegt. “We moeten groeien in volume, maar ook in waarde. De expertise van Pulsar Power in smart grids, batterijen en netstudies zal nu volop gebruikt worden om die transitie te versnellen. Ik schat in dat we als bedrijf zeker twee tot drie jaar tijd winnen. Dat geeft ons de kans om een referentiespeler in decarbonization-as-a-service te worden in Europa.”

