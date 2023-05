Xavier Bouckaert (Roularta): ‘Rekent bpost ook te veel aan voor de bedeling van magazines?’

Xavier Bouckaert, de CEO van Roularta Media Group, vreest dat bpost mogelijk ook te veel aanrekent voor de bedeling van magazines. Dat zegt hij dit weekend in Trends Talk.

Xavier Bouckaert is ook de voorzitter van WeMedia, de koepel van magazine-uitgevers in ons land. Na het gesjoemel met het contract voor de bedeling van kranten blijkt dat bpost de overheid ook voor andere diensten te veel liet betalen.

Bouckaert: “Dat doet veel vragen rijzen bij mij. Gezien het nieuws van verleden week dat er te veel aangerekend werd voor bepaalde diensten, kan ik niet meer uitsluiten dat dit ook gebeurd is voor de bedeling van magazines. Ik hoop dat die audit ook daarover duidelijkheid zal brengen.”

“In de toekomst wordt de subsidie aan bpost voor de bedeling van magazines 50 miljoen euro. De voorbije jaren was dat 70 miljoen euro. Ik vraag me nu af: het kan bijna niet anders dan dat die subsidies waarschijnlijk te hoog waren.”

‘In de toekomst wordt de subsidie aan bpost voor de bedeling van magazines 50 miljoen euro. De voorbije jaren was dat 70 miljoen euro. Ik vraag mij nu af: het kan bijna niet anders dan dat die subsidies waarschijnlijk te hoog waren’ Xavier Bouckaert, ceo van Roularta

De subsidies zijn bedoeld om de prijzen voor de abonnees te drukken, benadrukt Bouckaert. Tegelijk vraagt hij zich af of de kosten van de bedeling door bpost worden overschat: “De magazinebedeling is een activiteit waarbij er weinig meerkosten zijn voor bpost. Omdat de bedeling van magazines samen wordt gedaan met de normale bedelingsrondes van de post: de klassieke post en de pakjes die bij iedereen toekomen. De kranten hebben een aparte bedelingsronde, want die moeten voor 07.30 uur in de brievenbus zitten.

In februari sloot de regering een akkoord over de bedeling van kranten en magazines. Maar is die concessie nog houdbaar als ze mogelijk op basis van te hoge bpost-tarieven tot stand kwam? Bouckaert: “Als die subsidies niet volledig aangewend worden, moeten de tarieven gewoon verlaagd worden en niet – misschien zoals het gebeurd is, ik weet het niet – aangewend worden voor een andere activiteit van bpost.”

Trends Talk met Xavier Bouckaert is zaterdag vanaf 11 uur te bekijken op Kanaal Z en Trends.be. U kunt Trends Talk ook beluisteren als Trends Podcast.

Lees ook: