Vervrouwelijking management stagneert

In Europa bezetten vrouwen vandaag een derde van de topfuncties in het bedrijfsmanagement, een stagnatie tegenover de voorgaande jaren. Ook wereldwijd stagneert het aandeel van vrouwen in het management. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête door de bedrijfsadviseur Grant Thornton.

De vervrouwelijking van het Europese topmanagement lijkt te plafonneren. Vandaag bezetten vrouwen 33 procent van de topfuncties bij de bedrijven in de Europese Unie, net als vorig jaar. In 2021 was het percentage nog iets hoger: 34 procent. In tien jaar tijd is er nog steeds sprake van een verbetering: in 2013 kregen vrouwen slechts 25 procent van de topfuncties in Europese bedrijven. Maar de trendmatige stijging lijkt al enkele jaren gebroken.

De cijfers komen uit een wereldwijde enquête door de bedrijfsadviseur Grant Thornton bij 10.000 middelgrote bedrijven, waarvan 1194 in de EU. Het Europese bedrijfsleven volgt de wereldwijde trend, waar het percentage topfuncties bezet door vrouwen al twee jaar blijft hangen op 32 procent, komende van 24 procent in 2013. In de Verenigde Staten, goed voor 326 ondervraagde bedrijven, staat de teller vandaag op 31 procent, tegen 33 procent vorig jaar, wat neerkomt op een daling.

Grand Thornton bekeek ook het aandeel van de bedrijven zonder vrouwen in het management. Bij de Europese bedrijven heeft 11 procent geen vrouwelijke manager. Vorig jaar was dat nog 14 procent, tien jaar geleden 33 procent. Voor dit criterium blijft de trend dus gunstig in Europa. Wereldwijd is er echter een stagnatie, met vandaag 9 procent van de bedrijven zonder vrouwelijke managers, tegen telkens 10 procent in 2022 en 2021. In de VS is het percentage zelfs lichtjes gestegen, maar blijft erg laag: 4 procent dit jaar, tegen 3 procent in 2022 en 2021.

Thuiswerken

Al bij al geen opbeurend beeld, vindt Ria Verheyen, managing partner bij Grant Thornton Belgium. “Toen de wereld in 2021 de drempel van 30 procent overschreed voor het vrouwelijke aandeel in de topfuncties, zagen we dat als een omslagpunt. Samen met de flexibele werkregimes tijdens de covidcrisis zou het leiden naar een versnelde groei en meer genderevenwichtige werkplekken. Het enthousiasme lijkt nu enigszins getemperd. We moeten nog meer vastberadenheid tonen en de voordelen van diversiteit ten volle benutten.”

Opvallend zijn de grote regionale verschillen. Op de Filipijnen en in Singapore nemen vrouwen bijna de helft van de topfuncties in, of 49 procent. In Maleisië is dat 40 procent. Andere Aziatische landen scoren een stuk minder goed, zoals Japan, met slechts 16 procent. Zuid-Korea doet niet veel beter, met 23 procent. In de EU cirkelen veel landen rond het gemiddelde van 33 procent. Positieve uitschieters zijn Ierland met 40 procent en Spanje met 38 procent. Zweden blijft met 31 procent onder het EU-gemiddelde.

Uit de enquête van Grant Thornton blijkt ook dat thuiswerken bevorderlijk is voor de vervrouwelijking van het management. In bedrijven die flexibel zijn en waar de werknemers kiezen waar ze werken, is 36 procent van de managers een vrouw. In bedrijven waar overwegend of enkel op kantoor gewerkt wordt, zakt het percentage naar 29 procent. “In bedrijven die flexibel werken nog steeds niet omarmen, worden vrouwen gedwongen deeltijds werk te overwegen. Dat kan hun loopbaanontwikkeling belemmeren”, zegt Verheyen.

Een lichtpunt: de vrouwelijke CEO’s zetten hun opmars ongestoord voort. Van alle ondervraagde bedrijven in de enquête heeft 31 procent een vrouwelijke CEO. Vorig jaar was dat nog 24 procent, tien jaar geleden slechts 10 procent.