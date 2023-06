‘Varkensuitkoopregeling komt te laat’

Het aantal varkens in Vlaanderen moet tegen 2030 met een derde verminderen, als onderdeel van het stikstofakkoord. De Vlaamse regering maakte 200 miljoen euro vrij voor de uitkoop van varkenshouders. Maar de interesse is lauw. Boerenbond-adviseur Wouter Wytynck legt uit waarom.

Amper 200 varkenshouders worden warm van de uitkoopregeling. De Vlaamse regering had op bijna 1.000 gemikt.

WOUTER WYTYNCK. “De uitkoopregeling was bedacht in het voorjaar van 2022 en komt eigenlijk te laat. Toen waren de varkensprijzen historisch laag, de grondstoffenprijzen piekten door de oorlog in Oekraïne. Maar de uiteindelijke regelgeving liet op zich wachten. Varkens kosten nu 1,93 euro per kilo levend gewicht, in de eerste maanden van vorig jaar nog 89 cent. Varkens kweken is weer rendabel, ondanks de nog altijd hoge grondstoffenprijzen.”

En toch wil de Vlaamse regering 1,8 miljoen van de bijna 6 miljoen Vlaamse varkens uit de markt tegen 2030.

WYTYNCK. “Tegen 2030 zal 25 tot 30 procent van de 4.155 Vlaamse varkenshouders hoe dan ook stoppen. Ze bereiken dan de pensioenleeftijd. Die boeren vinden heel moeilijk opvolgers, ook door het onzekere investeringsklimaat. Bovendien is de varkensstapel nu al met ruim een tiende gedaald door de aanhoudend lage prijzen van de voorbije jaren.”

Hoelang blijft de hausse van de varkensprijs duren?

WYTYNCK. “Ik heb geen glazen bol. Maar juni is doorgaans een piekseizoen, onder meer door barbecues. In volle zomer daalt de vraag lichtjes, omdat mensen dan naar het buitenland met vakantie gaan. In het najaar zouden de prijzen wat kunnen dalen, omdat de vraag dan ook zakt. Maar ik verwacht voor het hele jaar nog goede prijzen. Ik waag me niet aan voorspellingen voor 2024.”