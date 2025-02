Sabena Engineering, RealDev en Zapptax zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen

Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week maken we de Brusselse rangschikking bekend. De eretitels gaan naar Sabena Engineering, dat instaat voor het onderhoud van vliegtuigen, het engineering- en projectmanagementbedrijf RealDev en de terugbetalingsapp Zapptax. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen.

Voor het 24ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. We beginnen deze week in Brussel. Via de link onderaan kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De link onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer één. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: de toegevoegde waarde, de cashflow en het aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2019-2023. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot een score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of ‘Ambassadeur’ in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking voor het Ambassadeurschap. Het is daarom mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de tweede plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Brussel: Sabena Engineering, RealDev en Zapptax

In de categorie van de grote bedrijven staat Wise Europe op de eerste plaats, maar de internationale wisselagent is als dochter van een Britse vennootschap niet operationeel onafhankelijk. Daardoor komt Wise Europe niet in aanmerking voor de Ambassadeurstitel. Het eerste bedrijf dat wel aan alle voorwaarden voldoet, is Sabena Engineering. De vennootschap is een onderdeel van Orizio, het Belgische ecosysteem voor lucht- en ruimtevaart.

​Sabena Engineering levert onderhoud en dienstverlening voor de burger- en defensieluchtvaart. Het is het resultaat van een managementbuy-out in 2014, en had toen iets meer dan 300 werknemers en een omzet van minder dan 40 miljoen euro. Tien jaar later is zowel het aantal medewerkers als de omzet verdrievoudigd, met duizend medewerkers en een omzet van 150 miljoen euro. Onze Ambassadeur van de ­Brusselse Trends Gazellen bij de grote bedrijven is actief in België, op Brussels Airport en Charleroi, maar ook internationaal, in de Verenigde Staten, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

“Onze groei is het resultaat van de manier waarop we de luchtvaartmarkt hebben benaderd, door complementaire capaciteiten en vaardigheden in zowel Brussel als Charleroi te integreren”, legt managing director Stéphane ­Burton uit.

Lees het portret van Sabena Engineering: onderhoud op zijn best

Slimme industrie

Bij de middelgrote bedrijven staat RealDev bovenaan in onze rangschikking, en daarmee is het engineering- en projectmanagementbedrijf voor het tweede jaar op rij de Ambassadeur. Het in 2014 opgerichte bedrijf is actief in de slimme industrie. Het ontwerpt en ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen om de prestaties van zijn klanten te verbeteren. Die klanten bevinden zich voornamelijk in de farmaceutische industrie.

De vaardigheden van de teams omvatten een breed scala aan expertise, van geavanceerde procescontrole en gegevensanalyse tot digitale oplossingen, automa­tisering, robotica en artificiële intelligentie (AI). “De diversiteit van de uitdagingen waar we met onze klanten voor staan, is een troef als het gaat om het werven van nieuwe vaardigheden”, ­benadrukt COO Younes Boukamher. “Bovendien willen we niet alleen onze technologische expertise en ­kennis ontwikkelen, maar ook een uitnodigende werkomgeving voor onze werknemers creëren.”

RealDev biedt zijn klanten niet alleen oplossingen, maar is nu ook meer betrokken bij de implementatie ervan in hun productie­processen. “We positioneren ons steeds meer als een kant-en-klare speler, die verder gaat dan een eenvoudig ontwerpbureau”, ­vervolgt Younes Boukamher.

Populair bij expats

Bij de kleine bedrijven staat Zapptax op de eerste plaats. Het bedrijf werd in 2017 op­­gericht door Jean-Marie Wodon en Thomas Roussarie en biedt een app waarmee mensen die buiten de Europese Unie wonen btw kunnen terugvorderen op aankopen die ze binnen de EU hebben gedaan. “Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan om van dit recht te kunnen profiteren”, benadrukt Jean-Marie Wodon. “Ten eerste moet men buiten de EU wonen, ongeacht de nationaliteit. Vervolgens moet men de EU verlaten met alle producten waarvoor men een btw-teruggave aanvraagt, binnen drie maanden na de aankoop. Tot slot moet er een minimumbedrag worden uitge­geven, dat per land verschilt.”

“De voordelen van het systeem zijn de eenvoud en de snelheid. Bovendien is Zapptax zowel toepasbaar in fysieke winkels als in e-commerce. Tot slot hebben we een telefonische ondersteuningsdienst opgezet die zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar is. Die service is erg belangrijk, omdat de klant gedurende het hele proces wordt begeleid, van de aankoop tot de terugbetaling, inclusief de douaneformaliteiten.”

De app werd al snel populair onder expats. “Dat is een gevolg van de coronacrisis”, verduidelijkt Jean-Marie Wodon. “Tijdens die periode waren het vooral expats die reisden. Daarom hebben we vandaag 100.000 gebruikers, onder wie 95 procent expats.”