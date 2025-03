Loop, SL-Logistics en SC Network Cleaning zijn de Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen

Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week maken we de Antwerpse rangschikking bekend. De eretitels gaan naar de oordopjesproducent Loop, het transportbedrijf SL-Logistics en het schoonmaakbedrijf SC Network Cleaning. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Antwerpse Gazellen.

Voor het 24ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Antwerpen. Via de link onderaan kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De link in het blauwe kader onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer één. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: de toegevoegde waarde, de cashflow en het aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2019-2023. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot een score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of ‘Ambassadeur’ in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking voor het Ambassadeurschap. Het is daarom mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de tweede plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Antwerpen: Loop, SL-Logistics en SC Network Cleaning

In minder dan tien jaar heeft de Antwerpse oordopjesproducent Loop een opvallend parcours afgelegd. Dat bewijst de uitpuilende trofeeënkast met onder meer twee opnames in de Deloitte Fast 50 met de snelst groeiende technologiebedrijven, de Vlerick Venture Award en de Henry van de Velde-prijs voor design. Daarbij komt nu ook de Ambassadeurstitel van de Antwerpse Trends Gazellen bij de grote bedrijven.

Ook de harde cijfers zijn meer dan indrukwekkend, zeker voor een ogenschijnlijk banaal product als oordopjes. In 2023 verdrievoudigde de omzet van Loop Earplugs tot 126,5 miljoen euro en vorig jaar deden oprichters Dimitri O en Maarten Bodewes daar nog een ferme schep bij met een omzet van 190 miljoen euro. Het bedrijf telt zo’n 300 medewerkers verspreid over vestigingen in Antwerpen (het hoofdkwartier), Amsterdam, New York en Sjanghai. De productie gebeurt in China.

De oordoppen van Loop zijn beschikbaar in meer dan 150 landen. Zowat 70 procent van de omzet realiseert de scale-up in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Het bedrijf is al enkele jaren aanwezig in Azië, een belangrijke groeimarkt. “In Japan zijn we het voorbije jaar met bijna 3.000 procent gegroeid en sinds kort zijn we ook actief in India. Maar vooral China heeft een enorm potentieel”, liet Dimitri O enkele weken geleden al optekenen in Trends. 2025 moet een jaar van investeringen worden.

Lees het portret van Loop: investeren in oordopjes

‘Hoe moeilijker, hoe beter’

In 2018 richtte Sofie Lievens SL-Logistics op. Het bedrijf is gespecialiseerd in nationaal en internationaal transport van ADR-goederen (gevaarlijke goederen) in box- en tankcontainers. Het klantenbestand telt enkele grote tankcontaineroperatoren, zoals Essers en Intermodal Tank Transport, en internationale spelers uit de chemiesector, zoals de buren van Imerys.

Onder de leiding van haar man, Kurt Van Gijsel, is SL-Logistics uitgegroeid tot een speler met twintig eigen wagens en zestig onderaannemers. Samen realiseren die een omzet van bijna 20 miljoen euro.

Meer dan dertig jaar geleden had Van Gijsel al een transportbedrijf opgericht, KVG-Trans. “Ik was gespecialiseerd in tanktransport, met onder meer gascontainers en flexicontainers. Ik heb alles gedaan als eigenrijder. Zo heb ik heel wat ervaring opgebouwd. Hoe moeilijker de opdracht, hoe liever ik het had”, vertelt hij.

Lees het portret van SL-Logistics: dertig jaar zot van vrachtwagens

‘Gecontroleerde groei’

Met SC Network Cleaning hield Sliman El Hassani iets meer dan tien jaar geleden zijn schoonmaakbedrijf boven de doopvont. “De eerste jaren heb ik zelf gepoetst, samen met mijn echtgenote. Later kwamen mijn zus en enkele broers erbij, en uiteindelijk hebben we ook externe medewerkers aangetrokken”, vertelt El Hassani.

Vandaag telt SC Network Cleaning zo’n twintig medewerkers die hoogwaardige b2b-schoonmaakdiensten aanbieden. Ze zijn actief in kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, winkels, scholen, ondergrondse parkeergarages en sinds kort ook in de hotelsector.

De provincie Antwerpen is de thuismarkt van SC Network Cleaning, dat zijn hoofdkwartier in Deurne heeft. Maar bij Sliman El Hassani begint het stilaan te kriebelen om de actieradius uit te breiden. “Brussel is een grote, maar heel competitieve markt. Daarnaast kijken we uit naar Oost- en West-Vlaanderen. Groeien om te groeien is niet onze ambitie. Het moet gecontroleerd gebeuren”, benadrukt hij.