Limburgse Ambassadeur grote bedrijven Foresco BE: op naar 1 miljard euro omzet

De pallets- en kistenfabrikant Foresco in Genk rijgt de overnames aan elkaar. Dankzij acquisities in Denemarken en Duitsland werd het bedrijf ook actief buiten de Benelux. Dat zijn de eerste stappen op weg naar het omzetdoel voor 2027: 1 miljard euro.

In 2009 namen Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar het noodlijdende Foresco in Genk over. Met 2.000 medewerkers, die samen een omzet van ruim 600 miljoen euro realiseren, is de pallets- en kistenfabrikant uitgegroeid tot een toonaangevende Europese speler die zijn rol speelt in de consolidatiegolf in de sector.

De teller staat inmiddels op 29 overnames en dat aantal zal dit jaar ongetwijfeld nog oplopen. Aanvankelijk bleef Foresco exclusief op zijn thuismarkt, de Benelux. Maar met een recente Deense en een Duitse acquisitie heeft het zijn vizier verruimd.

Het zijn de eerste stappen om tegen 2027 meer dan 1 miljard euro omzet te draaien. “Afgemeten aan de omzet zijn de recente overnames niet zo indrukwekkend, maar strategisch zijn ze van groot belang. We hebben nu voet aan wal gezet op nieuwe, beloftevolle markten. We volgen daarbij de olievlekstrategie, waarbij we vooral uitkijken naar uitbreiding in regio’s die nauw aansluiten bij gebieden waar we al actief zijn. We bestuderen alle dossiers die op onze tafel belanden, maar we zullen sneller in Noord-Frankrijk een overname doen dan bijvoorbeeld in Spanje”, zegt CEO Jan Ponnet.

Grote variatie

De Europese pallets- en kistensector is enorm versnipperd, met meer dan 500 bedrijven. Aanvankelijk was er weinig animo om te verkopen, maar daar kwam zo’n vijf jaar geleden verandering in. “Het is niet echt een sexy sector. De jeugd staat niet meteen te springen om het familiebedrijf over te nemen. Bovendien moet de sector professionaliseren. Denk maar aan de steeds strengere regelgeving voor duurzaamheid. Daarnaast eisen heel wat grote klanten waterdichte garanties voor de leveringszekerheid”, weet Jan Ponnet. “Zeker voor kleine spelers is dat een uitdaging. In een grotere organisatie als de onze kunnen we dat beter structureren. Er is een duidelijke omslag aan de gang van lokale fabriekjes naar een efficiënte industrie.”

Hoe ziet de ideale overnameprooi eruit voor Jan Ponnet? “Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven”, antwoordt hij. “Er is bij ons een grote variatie. De kleine acquisities integreren we volledig, de grote kunnen uitgroeien tot een nieuwe hub, waarbij de overlaters aan boord kunnen blijven. We hebben momenteel zo’n vijftig vestigingen. Dat is te veel. We zijn volop bezig met een verdere integratie.”

‘We hebben zo’n vijftig vestigingen. Dat is eigenlijk te veel. We zijn volop bezig met een verdere integratie’

Participaties

Het was puur toeval dat Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar in de wereld van planken en nagels terechtkwamen. Het duo leerde elkaar kennen tijdens een MBA-opleiding. “Het was een opportunistische beslissing om Foresco over te nemen”, geeft Jan Ponnet toe. “Het familiebedrijf was meer dan een eeuw oud en had het moeilijk. Door de slechte financiële toestand was de overnameprijs net haalbaar voor ons. We wilden ondernemen en zagen mogelijkheden om het bedrijf beter te maken. Dat het zo’n vaart zou lopen, hadden we toen echt niet verwacht.”

Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar richtten de vennootschap Dynamica op. Foresco was de allereerste investering, maar daar bleef het niet bij. Intussen heeft Dynamica belangen verworven in de verdeler van medische apparaten en hulpmiddelen Arseus Medical (2014), de verdeler van keuken-, decoratie- en lifestyleproducten LivWise (2018), de IT-groep System Solutions, inmiddels gefuseerd met Trustteam (2020), en de verdeler en serviceprovider van meet- en verbeterapparatuur Rycobel (2020). De Quinnemar ontfermt zich in de eerste plaats over die participaties. Jan Ponnet heeft meer dan zijn handen vol met Foresco.

Succesvolle ronde

De financiering van externe groei is allesbehalve vanzelfsprekend. Tot nu weigerden Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar het kapitaal open te stellen voor externe investeerders. “In het verleden hebben we onze acquisities altijd gefinancierd met een combinatie van eigen cashflow en klassieke bankleningen. Eerst bij onze huisbankier, later bij een steeds groter wordend consortium van banken. Het is de bedoeling die strategie aan te houden.”

Eind vorig jaar kon Foresco met succes 50 miljoen euro ophalen in een financieringsronde. Het gaat om een pakket van achtergestelde leningen, toegekend door BNP Paribas Fortis Private Equity en twee publiek-private fondsen: het Belgian Resilience Fund (beheerd door Tikehau Capital) en het Welvaartsfonds (beheerd door PMV). Daarmee is Foresco gewapend om een toonaangevende rol te blijven spelen in de consolidatiegolf.