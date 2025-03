Foresco, A-Net en Swevers Real Estate zijn de Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen

Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week maken we de Limburgse rangschikking bekend. De eretitels gaan naar de pallets- en kistenfabrikant Foresco BE, de leverancier op het gebied van glasvezeltechnologie A-Net en de vastgoedspecialist Swevers Real Estate. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Limburgse Gazellen.

Voor het 24ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Limburg. Via de link onderaan kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De link in het blauwe kader onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer één. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: de toegevoegde waarde, de cashflow en het aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2019-2023. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot een score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of ‘Ambassadeur’ in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking voor het Ambassadeurschap. Het is daarom mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de tweede plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Limburg: Foresco BE, A-Net en Swevers Real Estate

In 2024 strandde Foresco BE nog op de tweede plaats, maar dit jaar verovert de pallets- en kistenfabrikant de Ambas­sadeurstitel bij de grote Limburgse ­bedrijven. Het bedrijf met hoofdzetel in de ­haven van Genk heeft de voorbije jaren een indrukwekkende reeks van 29 over­names gerealiseerd en is daarmee een van de hoofdrolspeler in een consoliderende sector.

“Afgemeten aan de omzet zijn de recente overnames niet zo indrukwekkend, maar strategisch zijn ze van groot belang. We hebben nu voet aan wal gezet op nieuwe, beloftevolle markten. We volgen daarbij de olievlekstrategie, waarbij we vooral uitkijken naar uitbreiding in regio’s die nauw aansluiten bij gebieden waar we al actief zijn. We bestuderen alle dossiers die op onze tafel belanden, maar we zullen sneller in Noord-Frankrijk een overname doen dan bijvoorbeeld in Spanje”, zegt CEO Jan Ponnet.

De Europese pallets- en kistensector is enorm versnipperd, met meer dan 500 bedrijven. Aanvankelijk was er weinig animo om te verkopen, maar daar kwam zo’n vijf jaar geleden verandering in. “Het is niet echt een sexy sector. De jeugd staat niet meteen te springen om het familiebedrijf over te nemen. Bovendien moet de sector professionaliseren. Denk maar aan de steeds strengere regelgeving voor duurzaamheid. Daarnaast eisen heel wat grote klanten waterdichte garanties voor de leveringszekerheid”, weet Jan Ponnet. “Zeker voor kleine spelers is dat een uitdaging. In een grotere organisatie als de onze kunnen we dat beter structureren. Er is een duidelijke omslag aan de gang van lokale fabriekjes naar een efficiënte industrie.”

‘Klanten ontzorgen’

A-Net sleept de titel bij de middelgrote bedrijven in de wacht. Het is een toonaangevende leverancier van totaaloplossingen op het gebied van glasvezeltechnologie en aanverwante diensten, zoals de installatie van elektrische laadpalen. De medeoprichter en bestuurder Abdullah Bayram heeft al meer dan tien jaar ervaring in de telecomindustrie. In korte tijd zag hij zijn bedrijf uitgroeien tot een stevige kmo met zo’n dertig medewerkers.

“Bij A-Net geloven we in het leveren van complete, op maat gemaakte totaaloplossingen die onze klanten volledig ontzorgen”, staat op de website te lezen. “Wij combineren hoogwaardige kwaliteit met een klantgerichte benadering, waarbij we streven naar perfectie in elke fase van het proces. Van de eerste consultatie tot de oplevering zorgen wij ervoor dat onze oplossingen naadloos aansluiten op de specifieke wensen en eisen van elke klant.” Dankzij regelmatige interne opleidingen en bijscholingen blijven de technici van A-Net scherp.

Gewapend voor de toekomst

Swevers Real Estate is de Ambassadeur van de kleine Limburgse bedrijven. De vastgoedmakelaar viel twee jaar geleden ook al in de prijzen. Op een uitdagende vastgoedmarkt wist het bedrijf zijn groeitraject aan te houden. Swevers Real Estate telt zo’n dertig medewerkers, die opereren vanuit vier vestigingen in Limburg. Maar daar stopt de ambitie van Marc Swevers en Joke Debevere niet. “Om gewapend te zijn voor toekomstige groei verhuist het kantoor in Hasselt binnenkort naar een groter pand. Daarnaast willen we ook geografisch uitbreiden. We zijn al de marktleider in Limburg. Nu koesteren we ook de ambitie om actief te worden in Vlaams-Brabant en Brussel. Binnen het jaar willen we daar drie nieuwe kantoren openen.”