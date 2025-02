Argenx, Cyclobility en Studaro zijn de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen

Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week maken we de Oost-Vlaamse rangschikking bekend. De eretitels gaan naar het biotechbedrijf argenx, de fietsleasepionier Cyclobility en Studaro, een aanbieder van studierelevante studentenjobs. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen.

Voor het 24ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week is het de beurt aan Oost-Vlaanderen. Via de link onderaan kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De link onderaan geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer één. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: de toegevoegde waarde, de cashflow en het aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2019-2023. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot een score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of ‘Ambassadeur’ in de Trends-terminologie. Voor die eretitel gelden bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking voor het Ambassadeurschap. Het is daarom mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de tweede plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Oost-Vlaanderen: argenx, Cyclobility en Studaro

In de categorie van de grote bedrijven staat argenx op de eerste plaats. De Gentse biotechtrots kon met mooie omzetcijfers uitpakken. Het stermiddel Vyvgart realiseerde in het vierde kwartaal een omzet van 737 miljoen dollar, wat het jaartotaal op 2,2 miljard dollar bracht. Die groeiversnelling valt deels te verklaren door de Amerikaanse goedkeuring om het middel ook in te zetten als behandeling voor de zeldzame zenuwziekte CIDP. Al blijft de belangrijkste markt de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG).

Minstens even belangrijk was het vooruitzicht op winstgevendheid in 2025. “In principe kunnen we ons businessplan voortaan op eigen kracht uitvoeren. We hoeven dus geen beroep meer te doen op de financiële markten. Dat is een comfortabele situatie, maar finaal verandert er niet zoveel voor ons. Zo zullen we massaal blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling”, benadrukt CEO Tim Van Hauwermeiren.

Vyvgart heeft nog potentieel in andere ziektebeelden en het bedrijf hoopt in april op de goedkeuring voor een alternatieve toedieningsvorm van Vyvgart. Daarnaast is empasiprubart de gedoodverfde kandidaat om uit te groeien tot een tweede blockbuster. Empa is een C2-remmer die wordt ingezet bij MMN, een aandoening van de zenuwen die kan leiden tot progressieve spierzwakte. “Nu bereiken we 10.000 patiënten, tegen 2030 willen we dat vervijfvoudigen”, aldus Van Hauwermeiren.

Lees het portret van argenx: ‘We blijven massaal investeren’

Hoge servicegraad

Ook bij de middelgrote bedrijven is het nummer één in de rangschikking onze Ambassadeur. Cyclobility werd opgericht in 2016, en het was een van de pioniers van de bloeiende fietslease-industrie. Al van bij de start streeft het bedrijf ernaar het gebruik van de fiets in het dagelijkse woon-werkverkeer te stimuleren en werkgevers te ontzorgen bij het aanbieden van fietsleasingopties.

Het concept is volwassen geworden en fietsleasing duikt op in steeds meer paritaire comités. “Onlangs zijn daar bijvoorbeeld de zorgsector en het onderwijs bij gekomen. Voor ons is dat een gouden kans. We werken al samen met zeven ziekenhuizen en er zitten er nog heel wat in de pijplijn. Op vandaag beheren we een vloot van 5.000 fietsen, maar dit jaar zullen we dat verdubbelen”, zegt oprichter en zaakvoerder Andries Aumann ambitieus.

De belangrijkste troef waarmee Cyclobility het verschil probeert te maken in een concurrentiële markt is de hoge servicegraad. Het bedrijf heeft een netwerk van acht eigen fietswinkels, enkele mobiele servicecentra en nog een netwerk van externe fietspartners.

Lees het portret van Cyclobility: ‘We staan voor een kwantumsprong’

Omzet verdubbelen

Bij de kleine bedrijven staat Studaro op de eerste plaats. Het bedrijf gaat op zoek naar studierelevante studentenjobs voor ambitieuze laatstejaarsstudenten die al wat vaardigheden en ervaring hebben opgedaan. Het is een onontgonnen talentenvijver van studenten die veel meer in hun mars hebben dan een eenvoudige job in de horeca.

Anno 2025 telt het klantenbestand zo’n duizend referenties. Het is een heterogeen gezelschap van kmo’s, scale-ups, multinationals, overheden enzovoort. De focus ligt voorlopig op Oost-Vlaanderen, maar dit jaar wil Studaro doorbreken in heel België. “Vorig jaar hebben we afgesloten met een omzet van 2,5 miljoen euro. In 2025 willen we minstens verdubbelen”, zegt CEO en medeoprichter Jelle Van Impe.