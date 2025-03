Antwerpse Ambassadeur middelgrote bedrijven SL-Logistics: dertig jaar zot van vrachtwagens

Als 19-jarige trad Kurt Van Gijsel in de voetsporen van zijn vader door vrachtwagenchauffeur te worden. Dertig jaar later richtte hij samen met zijn vrouw Sofie Lievens SL-Logistics op. Het werd een succes, dat bekroond wordt met de Ambassadeurstitel van de Trends Gazellen.

Het hoofdkwartier van SL-Logistics staat in de tuin van de privéwoning van Kurt Van Gijsel en Sofie Lievens en bestaat uit vier op elkaar gestapelde kantoorcontainers. Van daaruit worden dagelijks tientallen vrachtwagens op pad gestuurd. Op wandrekjes staan heel wat miniatuurvrachtwagens en het duurt niet lang vooraleer Van Gijsel tientallen foto’s toont van gepimpte wegreuzen. Eentje met een afbeelding van het filmicoon Brigitte Bardot is al vijftien jaar oud, maar wordt nog altijd gebruikt. Ook die andere filmster, Marilyn Monroe, is vereeuwigd op een van zijn vrachtwagens. Uit alles blijkt de passie voor vrachtwagens van Kurt Van Gijsel.

Meer dan dertig jaar geleden maakte hij de droom van zijn vader waar door een transportbedrijf op te starten, KVG-Trans. “Ik was gespecialiseerd in tanktransport, met onder meer gascontainers en flexicontainers. Ik heb alles gedaan als eigenrijder. Zo heb ik heel wat ervaring opgebouwd. Hoe moeilijker de opdracht, hoe liever ik het had”, vertelt hij.

In 2008 kreeg Kurt Van Gijsel de kans als zelfstandige planner aan het werk te gaan en kwam de eerste chauffeur in dienst bij KVG-Trans. Van Gijsel werkte keihard en jaar na jaar dikte de omzet aan. In 2018 bedroeg die 12 miljoen euro met veertig trekkers op de koer. Onder meer door gezondheidsperikelen besliste hij het bedrijf te verkopen aan een grote speler uit de buurt.

Internationale klanten

In datzelfde jaar startte Sofie Lievens, de vrouw van Van Gijsel, SL-Logistics op. Het bedrijf is gespecialiseerd in nationaal en internationaal transport van ADR-goederen (gevaarlijke goederen) in box- en tankcontainers. Het klantenbestand telt enkele grote tankcontaineroperatoren, zoals Essers en Intermodal Tank Transport, en internationale spelers uit de chemiesector, zoals de buren van Imerys.

Onder de leiding van Kurt Van Gijsel is SL-Logistics uitgegroeid tot een speler met twintig eigen wagens en zestig onderaannemers. Samen realiseren die een omzet van bijna 20 miljoen euro. Kurt Van Gijsel is naar eigen zeggen nog altijd “zot van camions”. Hij staat erop het belang van zijn vrouw, zijn zoon Devlin en het hele team te benadrukken. “Zonder hen was dit onmogelijk geweest.”

Ondank de snelle groei van de voorbije jaren kijkt Kurt Van Gijsel met een bezorgde blik naar wat komen gaat. “Sinds oktober vorig jaar is er heel veel onzekerheid in de markt geslopen. De grote chemiebedrijven krimpen de productie in. Ik heb geen glazen bol, maar aan alles merk je dat het moeilijker gaat. Maar we blijven positief en blijven doen waar we goed in zijn.”