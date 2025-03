Antwerpse Ambassadeur kleine bedrijven SC Network Cleaning: ‘We willen gecontroleerd groeien’

Sliman El Hassani realiseerde zijn ondernemersdroom door het schoonmaakbedrijf SC Network Cleaning op te richten. Het is actief in de provincie Antwerpen, maar stilaan wil El Hassani ook over de provinciegrenzen heen kijken.

Om een centje bij te verdienen, werkte Sliman El Hassani als student regelmatig in de schoonmaaksector. Zodra hij een marketingdiploma op zak had, deed hij er alles aan om zijn ondernemersdroom te realiseren. Met SC Network Cleaning hield hij iets meer dan tien jaar geleden zijn schoonmaakbedrijf boven de doopvont. “De eerste jaren heb ik zelf gepoetst, samen met mijn echtgenote. Later kwamen mijn zus en enkele broers erbij, en uiteindelijk hebben we ook externe medewerkers aangetrokken”, vertelt El Hassani.

Vandaag telt SC Network Cleaning zo’n twintig medewerkers die hoogwaardige b2b-schoonmaakdiensten aanbieden. Ze zijn actief in kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, winkels, scholen, ondergrondse parkeergarages en sinds kort ook in de hotelsector.

‘De beste manier om nieuwe mensen te vinden is de mond-tot-mondreclame via onze medewerkers’ Sliman El Hassani

De provincie Antwerpen is de thuismarkt van SC Network Cleaning, dat zijn hoofdkwartier in Deurne heeft. Maar bij Sliman El Hassani begint het stilaan te kriebelen om de actieradius uit te breiden. “Brussel is een grote, maar heel competitieve markt. Daarnaast kijken we uit naar Oost- en West-Vlaanderen. Groeien om te groeien is niet onze ambitie. Het moet gecontroleerd gebeuren”, benadrukt hij.

Tevreden werknemers

De schoonmaaksector smeekt om medewerkers en vaak is personeel de remmende factor op de groei. Sliman El Hassani krijgt dagelijks sollicitanten over de vloer, maar het is niet altijd even vanzelfsprekend de juiste mensen te vinden. “De beste manier is de mond-tot-mondreclame via onze medewerkers. Zij kunnen een correct beeld geven van de baan en zo familieleden en vrienden warm maken om bij ons aan de slag te gaan.”

Sliman El Hassani hoopt te blijven groeien. Naast tevreden medewerkers heeft hij daarvoor natuurlijk ook tevreden klanten nodig. “Uit ervaring weten we dat onze klanten veel belang hechten aan een consistente kwaliteit. Daarom heeft elke klant een vaste contactpersoon en we streven er ook altijd naar per locatie vaste medewerkers in te zetten. Zij kennen de specifieke schoonmaakbehoeften van elke klant.”