Antwerpse Ambassadeur grote bedrijven Loop: investeren in oordopjes

Na een onwaarschijnlijke groeispurt tot een omzet van 190 miljoen euro vorig jaar, wordt 2025 een jaar van investeringen voor de oordopjesproducent Loop. Zo hopen de oprichters hun bedrijf klaar te stomen voor een nieuwe kwantumsprong in 2026.

In minder dan tien jaar heeft de Antwerpse oordopjesproducent Loop een opvallend parcours afgelegd. Dat bewijst de uitpuilende trofeeënkast met onder meer twee opnames in de Deloitte Fast 50 met de snelst groeiende technologiebedrijven, de Vlerick Venture Award en de Henry van de Velde-prijs voor design. Daarbij komt nu ook de Ambassadeurstitel van de Antwerpse Trends Gazellen bij de grote bedrijven.

Ook de harde cijfers zijn meer dan indrukwekkend, zeker voor een ogenschijnlijk banaal product als oordopjes. In 2023 verdrievoudigde de omzet van Loop Earplugs tot 126,5 miljoen euro en vorig jaar deden oprichters Dimitri O en Maarten Bodewes daar nog een ferme schep bij met een omzet van 190 miljoen euro. Het bedrijf telt zo’n 300 medewerkers verspreid over vestigingen in Antwerpen (het hoofdkwartier), Amsterdam, New York en Sjanghai. De productie gebeurt in China.

Corona als kantelpunt

Het boeiende ondernemersverhaal ontstond in 2016 uit pure frustratie. Dimitri O hield van een muziekfestival of een avondje uit, maar hij liep daarbij permanente gehoorschade op. De bestaande oordopjes blonken niet uit in kwaliteit, comfort of design. Samen met zijn jeugdvriend Maarten Bodewes ging hij op zoek naar oordopjes met een goede geluidskwaliteit, een knap design en een betaalbare prijs.

Het resultaat waren oordopjes die niet gewoon het geluid blokkeren, maar het geluid filteren. Een ander onderscheidend kenmerk was het modieuze ontwerp. De oordopjes van Loop waren een instantsucces in het nachtleven. Vooral de Angelsaksische wereld lustte er wel pap van.

‘In Japan zijn we het voorbije jaar met bijna 3.000 procent gegroeid en sinds kort zijn we ook actief in India’ Dimitri O

Maar dan dook het coronavirus plots op. Het nachtleven was een van de sectoren die de overheden het meest viseerden. In een paar dagen tijd kelderde de omzet van Loop met zowat 80 procent.

Succesvolle ondernemers maken het verschil door hun veerkracht te tonen in uitdagende omstandigheden. O en Bodewes gingen noodgedwongen op zoek naar nieuwe toepassingen voor hun oordopjes. Ze ontwikkelden nieuwe varianten, die het geluid op een flexibele manier kunnen filteren. Daarmee speelden ze in op de vraag van onder andere moeilijke slapers en werknemers die worstelen met achtergrondgeluiden op de werkvloer. Opnieuw met succes. Het lifestylemerk werd een technologiebedrijf en het groeiverhaal bleef intact.

Omnichannelverkoper

De oordoppen van Loop zijn beschikbaar in meer dan 150 landen. Zowat 70 procent van de omzet realiseert de scale-up in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Het bedrijf is al enkele jaren aanwezig in Azië, een belangrijke groeimarkt. “In Japan zijn we het voorbije jaar met bijna 3.000 procent gegroeid en sinds kort zijn we ook actief in India. Maar vooral China heeft een enorm potentieel”, liet Dimitri O enkele weken geleden al optekenen in Trends. Het nadeel van die markten is dat de copycats er op de loer liggen.

2025 moet een jaar van investeringen worden. In de eerste plaats in innovatie en nieuwe producten. Naast de huidige modellen die het geluid op een passieve manier dempen, investeert het bedrijf volop in oordoppen die dat actief doen. Tot nu profileerde Loop zich als een e-commercebedrijf, maar op de korte termijn zal het zich transformeren in een omnichannelverkoper met extra fysieke verkooppunten. Als de producten via meerdere kanalen beschikbaar zijn, dan moet de marketingstrategie worden bijgestuurd. Ook dat betekent extra investeringen in het merk en de marketing. Op die manier willen O en Bodewes het bedrijf klaarstomen voor een nieuwe kwantumsprong in 2026.

Alhoewel investeerders in de beginjaren de wenkbrauwen fronsten, heeft Loop ondanks zijn razendsnelle groei nooit financieringsproblemen gekend. Aanvankelijk haalde het bedrijf geld op bij family, friends en fools. Later kwamen daar banken en businessangels bij. Dankzij de operationele cashflow is het bedrijf nog altijd onafhankelijk. Voor de oprichters is dat een interessante startpositie met de blik op toekomstige kapitaalrondes.