Ambassadeur middelgrote bedrijven RealDev: oplossingen van a tot z

RealDev is actief in de slimme industrie en blijft groeien, zowel in Vlaanderen als internationaal.

RealDev, de winnaar van vorig jaar in dezelfde categorie, hernieuwt zijn titel van Ambassadeur van de Trends Gazellen en “consolideert zijn positie als leider in de markt van slimme industrieën”, zegt COO Younes Boukamher. Het in 2014 opgerichte engineering- en projectmanagementbedrijf ontwerpt en ontwikkelt op maat gemaakte oplossingen om de prestaties van zijn klanten te verbeteren. Die klanten bevinden zich voornamelijk in de farmaceutische industrie.

De vaardigheden van de teams omvatten een breed scala aan expertise, van geavanceerde procescontrole en gegevensanalyse tot digitale oplossingen, automatisering, robotica en artificiële intelligentie (AI). “De diversiteit van de uitdagingen waar we met onze klanten voor staan, is een troef als het gaat om het werven van nieuwe vaardigheden”, benadrukt Boukamher. “Bovendien willen we niet alleen onze technologische expertise en kennis ontwikkelen, maar ook een uitnodigende werkomgeving voor onze werknemers creëren.”

‘We positioneren ons steeds meer als een kant-en-klare speler, die verder gaat dan een eenvoudig ontwerpbureau’

Van studie tot integratie

RealDev biedt zijn klanten niet alleen oplossingen, maar is nu ook meer betrokken bij de implementatie ervan in hun productieprocessen. “We positioneren ons steeds meer als een kant-en-klare speler, die verder gaat dan een eenvoudig ontwerpbureau”, vervolgt Younes Boukamher. “We voeren niet alleen studies uit, maar ook integraties, waarbij we een complete aanpak van a tot z bieden. Als gevolg daarvan hebben we onze activiteiten gereorganiseerd, om onze processen te optimaliseren en onze klanten een concurrerender en voordeliger prijsaanbod te bieden. We integreren ook artificiële intelligentie in onze werkmethoden om onze efficiëntie te verbeteren. Tot slot hebben we onze wervingsprocessen herzien om talent van hoge kwaliteit aan te trekken, evenals onze interne carrièrepaden, om hen te helpen zich te ontwikkelen en vooruit te komen in ons bedrijf.”

Die aanpak werpt zijn vruchten af, gezien de resultaten die het bedrijf in de loop der jaren heeft behaald. RealDev stelt momenteel zo’n zeventig mensen tewerk, verspreid over het hoofdkantoor op het Heizelplateau in Waver, Luik en Montpellier. Dit jaar wil het zijn ontwikkeling in Vlaanderen voortzetten met de opening van nieuwe kantoren, en in Frankrijk, te beginnen met Rijsel.

Naast zijn professionele activiteiten is RealDev sinds het seizoen van 2024 ook volop actief in het zaalvoetbal met het team RealDev Vilvoorde. “In en met die club promoten we de waarden van het bedrijf, en we gebruiken ook AI om onze prestaties en resultaten te verbeteren”, voegt Younes Boukamher toe. Tot nu toe met succes, want de club staat momenteel bovenaan in de tweede divisie.