Ambassadeur grote bedrijven Sabena Engineering: onderhoud op zijn best

Sabena Engineering levert onderhoud en dienstverlening voor de burger- en defensieluchtvaart in België en internationaal.

​Sabena Engineering was het resultaat van een managementbuy-out in 2014, en had toen iets meer dan 300 werknemers en een omzet van minder dan 40 miljoen euro. Tien jaar later is zowel het aantal medewerkers als de omzet verdrievoudigd, met duizend medewerkers en een omzet van 150 miljoen euro.

De groei is versneld en versterkt sinds de reorganisatie van de luchtvaartgroep, geleid door Stéphane Burton, na de overname van Sabca in 2020. Onder de naam Orizio omvat het twee activiteiten: onderhoud met Sabena Engineering en productie met Sabca. In 2021 nam Sabena Engineering Lufthansa Technik Brussels over, evenals Lufthansa Technik Maintenance International, een onderhoudsdienst (controle van vliegtuigen bij tussenlandingen en kleine reparaties) die aanwezig is op een half dozijn luchthavens. Onze Ambassadeur van de Brusselse Trends Gazellen bij de grote bedrijven is actief in België, op Brussels Airport en Charleroi, maar ook internationaal, in de Verenigde Staten, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

‘Voor elke euro die we in België uitgeven aan defensie, halen we twee of drie euro uit export’ Stéphane Burton, Sabena Engineering

Ontwikkelingsgebieden

“Onze groei is het resultaat van de manier waarop we de luchtvaartmarkt hebben benaderd, door complementaire capaciteiten en vaardigheden in zowel Brussel als Charleroi te integreren”, legt managing director Stéphane Burton uit. “Voor de commerciële luchtvaart opereren we vanuit Brussels Airport als lokale partner voor een doelgroep van luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigleasemaatschappijen. We ondersteunen hen tijdens de hele levensduur van het vliegtuig of de vliegtuigmotor, met inbegrip van de ontmanteling en de recyclage van vliegtuigen in samenwerking met de Comet-groep. Dat is een van onze ontwikkelingsgebieden. Het andere is defensie. We zijn de belangrijkste partner van de luchtmacht voor haar vliegtuigen, waaronder de A400M, de F-16, de F-35 en de unmanned aerial vehicle (UAV) of onbemande vliegtuigen. We leveren ook diensten aan andere regeringen. Het is belangrijk te benadrukken dat voor elke euro die we in België uitgeven aan defensie, we twee of drie euro uit export halen. Dat multiplicatoreffect komt ons land ten goede.”

130 vacatures

Terwijl het defensieluik groeit, groeit ook de afdeling voor de commerciële luchtvaart, die momenteel zo’n 25.000 vliegtuigen telt en tegen 2043 naar verwachting 42.000 toestellen zal tellen. “Dat betekent dat twee derde tot driekwart van de huidige vloot moet worden vervangen door vliegtuigen van de nieuwe generatie die minder vervuilend zijn”, legt chief strategic officer Alain d’Oultremont uit. “Dat geeft ons perspectieven voor toekomstige groei, zowel in het recycleren van oudere vliegtuigen als in de operationele ondersteuning van nieuwe vloten. Dat betekent ook dat we onze monteurs moeten opleiden.” Die profielen zijn moeilijk te vinden, beamen Stéphane Burton en Alain d’Oultremont: “We hebben momenteel 130 vacatures, waarvan 80 in Brussel. 80 procent van die vacatures zijn voor technici, die we opleiden, en 20 procent voor ingenieurs, planners, voorraadbeheerders enzovoort.” Bij dezen is de oproep gelanceerd.