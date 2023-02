Topwerk van Rubens brengt blitzbezoek aan België (video)

Sotheby’s stelt vandaag en morgen Rubens’ Portret van een man als de god Mars tentoon in Brussel. Eind mei wordt het topwerk geveild in New York. De prijs wordt geschat op minstens 20 miljoen euro.

Sotheby’s stelt vandaag en morgen het schilderij Portret van een man als de god Mars van Peter Paul Rubens tentoon in Brussel. Het behoort nog tot de prestigieuze Fisch Davidson Collectie. In mei wordt het geveild in New York. Het kunstwerk heeft een geschatte waarde van 20 tot 30 miljoen euro. “Dit prachtige portret past perfect bij werken uit latere periodes, waardoor een nieuw verzamelaarspubliek niet anders kan dan de blijvende moderniteit van Rubens te erkennen”, duidt Julian Dawes, hoofd van het departement Impressionisme en Moderne Kunst van het veilinghuis.

Begin dit jaar werden al tien exemplaren van de Fisch Davidson Collectie verkocht bij Sotheby’s New York. Het hoofd van de heilige Johannes de Doper gepresenteerd aan Salomé bracht omgerekend 25,2 miljoen euro op, de op twee na hoogste prijs die ooit voor de kunstenaar op een veiling werd geboden. In totaal werden die schilderijen toen verkocht voor 43,7 miljoen euro.

De Fisch Davidson Collectie is van de gewezen vastgoedmagnaat Mark Fisch (ook voorzitter van het Metropolitan Museum) en zijn voormalige echtgenote, gewezen rechter Rachel Davidson. De collectie werd op zijn hoogtepunt geschat op 166 miljoen euro en was een van de grootste verzamelingen van recent verworven barokke kunst. Het is momenteel een van de belangrijkste activa (naast een duplex aan Central Park) die het voorwerp zijn van een door de media gecoverde echtscheiding.

‘Zeldzaam en innovatief schilderij’

Rubens schilderde Portret van een man als de god Mars rond 1620. Nadat hij in 1600 als 23-jarige naar Italië reisde, raakte hij in de ban van de mythes, legendes en kunst van de klassieke periode. Toch zijn klassieke voorstellingen in Rubens’ portretten uiterst zeldzaam. “In dit zeldzame en zeer innovatieve schilderij zijn de indringende blik en sterk afgetekende gelaatstrekken eigen aan de geportretteerde, maar de houding en de kleding aan die van de klassieke held: de god Mars”, duidt Christopher Apostle, hoofd van het departement Oude Meesters van het veilinghuis in New York. “Hier zien we hoe Rubens zijn diepgaande kennis van de klassieke literatuur en kunst combineert met Vlaamse directheid.” Hij signaleert ook “een sterke knipoog naar Titiaan en de Italiaanse renaissance.” Het portret werd voor het eerst vermeld bij een verkoop in Amsterdam in 1827. Het kwam via de familie Rothschild in 1929 terecht bij de retailmagnaat Samuel Kress. Sinds 1980 passeerde het bij Amerikaanse privécollecties, voordat het in 2002 werd aangeschaft door de Fisch David Collection. Nadat het vandaag en morgen in Brussel wordt getoond, reist Portret van een man als de god Mars naar Londen. In New York wordt het schilderij in mei aangeboden op Sotheby’s Modern Evening Sale.