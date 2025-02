Trends sprak met drie snelgroeiende Belgische AI-start-ups

Artificiële intelligentie (AI) is aan een opmars bezig in zowat elk bedrijf en huishouden. Belgische techbedrijven pikken daar een graantje van mee, hoewel de echte innovatie in de VS gebeurt. Trends sprak met de drie snelgroeiende Belgische AI-start-ups.

Tegenwoordig volgen de kapitaalrondes en zelfs exits voor AI-spelers zich razendsnel op (zie kader onderaan Een record aan kapitaal voor AI), terwijl de rest van de economie het moeilijk heeft. Tekst.com timmert al langer aan de weg.

Tekst.com

Het verhaal begon toen CEO Wouter Janssen student was aan de Universiteit Gent. “Normaal keek ik, zoals veel studenten, slechts sporadisch mijn mailbox na”, vertelt hij. “Maar toen brak covid uit, en moest ik mijn mails vaker bekijken om de situatie op te volgen. Ik wilde dat automatiseren, dus begon ik regels in te bouwen om de belangrijkste berichten naar boven te halen. Dat mislukte faliekant, en er zijn toen een hoop mails onterecht in mijn vuilbak terechtgekomen” (lacht).

Hij deed zijn verhaal aan Tiebe Parmentier, student computerwetenschappen. “Zijn reactie was: ‘Waarom trainen we er geen AI-model voor?’ Tiebe had daar net een cursus over gevolgd. Enkele weken later werkte het systeem geweldig. Ik postte dat toen op LinkedIn, en al snel kwamen er bedrijven vragen of we dat ook voor hen konden doen.” Ondertussen staat hun bedrijf klaar voor een stevige groei. Tekst.com ging in 2024 maal vier in grootte, met vandaag twintig mensen in dienst. Omzetcijfers en hoeveel kapitaal ze ophaalden deelt het bedrijf niet, maar vorig jaar investeerde Entourage Capital, het fonds van Pieterjan Bouten – medeoprichter van Showpad -, 700.000 euro.

‘We geven elk bedrijf een eigen AI-model, dat specifiek getraind is op de data van de klant’ Wouter Janssen, Tekst.com

De kernactiviteit van Tekst.com is mailverkeer automatiseren. Wanneer een bedrijf een mail binnenkrijgt met bijvoorbeeld een bestelling, dan identificeert de software alle kernwoorden. Die woorden voegt de software vervolgens automatisch toe aan het interne ordersysteem. Onder de klanten van het jonge bedrijf vind je grote spelers zoals Becton Dickinson en Milcobel. “We geven elk bedrijf een eigen AI-model, dat specifiek getraind is op de data van de klant”, vertelt Janssen. “Dat maakt onze nauwkeurigheid veel hoger dan die van vergelijkbare systemen. Het werkt veel beter dan wanneer een bedrijf een generiek AI-systeem, zoals ChatGPT, gewoon aan zijn software koppelt.”

Tegelijk is Tekst.com niet zomaar een AI-dienstenbedrijf. “Om dit te doen moet je normaal een consultant in dienst nemen”, legt Janssen uit. “Zij werken zes maanden om je een AI-systeem op maat te geven. Wij hebben software waarmee we dat snel doen op een gestandaardiseerde manier. Onze klanten krijgen dus snel een AI-systeem.”

Tekst.com wil blijven groeien. “In deze sector is stilstaan doodgaan”, vertelt Janssen. “We zullen het niet halen met alleen Belgisch kapitaal en Belgische klanten. We kijken daarom nu al internationaal. Gelukkig helpen onze investeerders ons. Als we een probleem hebben, hoeven we maar een whatsappje te sturen naar Pieterjan Bouten.”

JEROEN PLASMANEN HANS STEVENS “Ze zeggen niet voor niets dat hardware hard is.” © JONAS LAMPENS

AI-Blox

Een andere snelgroeiende Belgische start-up is AI-Blox, zij het in een heel andere niche dan Tekst.com. “De bottleneck van AI-toepassingen is eigenlijk niet alleen de software, maar ook de hardware”, vertelt medeoprichter Jeroen Plasman. “Stel dat een zelfrijdende wagen die steunt op AI, plots een voetganger ziet en moet remmen. Dan heeft het systeem niet de tijd om zijn data naar een datacenter te sturen, een berekening uit te voeren en dan een commando terug te krijgen. Dat soort berekeningen moet je lokaal doen. Wij maken de hardware daarvoor.”

AI-Blox verkoopt kleine computertjes waarop AI-systemen lokaal beslissingen maken, dicht bij waar de data gegenereerd worden. Dat is een cruciaal onderdeel voor heel wat technologieën, gaande van slimme camera’s over industriële machines tot zelfrijdende wagens. “Onze computers bestaan uit verschillende modules of blokjes”, vertelt Plasman. “Vandaar komt onze naam. Die blokjes kun je uitwisselen in functie van de toepassing. Zo kunnen klanten zelf een computer samenstellen.”

‘Niet zo veel bedrijven wagen zich in België aan hardware, wat spijtig is. Het kan moeilijker zijn, maar je kan wel degelijk grote groei neerzetten’ Jeroen Plasman, AI-Blox

Het idee komt van medeoprichter en CEO Hans Stevens, een expert in het internet der dingen – verzamelnaam voor met sensoren verbonden gebruiksvoorwerpen – die onder meer werkte bij het e-bikebedrijf Cowboy en enkele eigen start-ups. “Hans heeft één keer zelf zo’n AI-computer voor een project moeten bouwen”, vertelt Jeroen Plasman. “Er was namelijk niets op de markt dat hij kon kopen. Het duurde maanden om zo’n onderdeel van nul te bouwen. Bovendien deed hem dat inzien dat dit een gat in de markt is.”

Het Zaventemse AI-Blox zag het levenslicht in 2021. De vroege jaren waren moeilijk. Het moest de lange verkoopcycli van industriebedrijven, de voornaamste klanten, overwinnen en chiptekorten en langere ontwikkelingstijden voor hardware trotseren. “Ze zeggen niet voor niets dat hardware hard is”, vertelt Jeroen Plasman. “Toch slaagden we er uiteindelijk in een mooie groei neer te zetten. Vorig jaar haalden we een omzet van anderhalf miljoen euro. Dit jaar zijn we van plan om maal tien te gaan. Met de orders die we al binnenkregen moet dat haalbaar zijn.”

AI-Blox haalde, buiten een kleine investering van de accelerator imec.istart, nog geen kapitaal op. Dat was een bewuste keuze van de start-up, die kiest voor winstgevende groei. Daar komt dit jaar misschien verandering in. Jeroen Plasman stelt een kapitaalronde in het verschiet: “We zijn vrij uniek hier. Niet zo veel bedrijven wagen zich in België aan hardware, wat spijtig is. Het kan moeilijker zijn, maar je kunt wel degelijk een grote groei neerzetten.”

De belangrijkste hardware komt uit de VS, met marktleider Nvidia die de cruciale AI-chips controleert. Ook de grote, pionierende AI-modellen komen voornamelijk van over de plas. Daarenboven doet de Amerikaanse industrie het beter dan de Europese. Voor AI-Blox is de Amerikaanse markt nu al groter dan de Europese. Het wil zelfs een Amerikaanse entiteit oprichten, om de groei te versnellen en om mogelijke geopolitieke spanningen op te vangen.

JONATHAN BERTE “Europa heeft een reset nodig.”

© Jonas Lampens

Robovision

Toch zijn er ook in België grotere AI-spelers. Denk aan Robovision, dat een AI-platform heeft gespecialiseerd in computer vision. Klanten in de industrie gebruiken het platform bijvoorbeeld om aan kwaliteitscontrole te doen. “Toen we in 2010 startten, waren we de vreemde eend in de bijt”, vertelt oprichter Jonathan Berte. “AI was bijna magisch toen. Nu wordt het bijna zo alledaags als ERP-software. We gingen stilaan op in een brede massa aan AI-bedrijven. We hebben een aantal keren onszelf moeten heruitvinden om relevant te blijven. Nu we een goede product-marktfit hebben, focussen we op hoogtechnologische specialisaties zoals 3D- of volumetrische scans met AI.”

Midden vorig jaar haalde Robovision nog 42 miljoen euro op, vooral om zijn groei in de Verenigde Staten te bekostigen. Het biedt ongeveer 130 mensen werk, verspreid over kantoren in de hele wereld. Robovision wil de komende jaren doorgroeien naar een omzet van 100 miljoen euro.

Berte staat sceptisch tegenover hoe we zaken aanpakken in Europa. Het oude continent mist dynamisme volgens hem: “Vandaag loopt Europa achter op het gebied van AI”, stelt hij. “Het ironische daaraan is dat veel zaken hier uitgevonden zijn. Pytorch, zowat de programmeerbasis van heel wat AI-software, is bijvoorbeeld gebouwd op Lasagna, een systeem ontworpen aan de Universiteit Gent. Dat heeft zich echter nooit vertaald in groot commercieel succes. We hebben de boot echt gemist.”

‘Vandaag loopt Europa achter op het gebied van AI. Het ironische daaraan is dat veel zaken hier uitgevonden zijn’ Jonathan Berte, Robovision

Concurreren met Amerikaanse bedrijven gaat moeizaam. “Er is in Europa een enorm tekort aan kapitaal”, vertelt Jonathan Berte. “Silicon Valley vertegenwoordigde in 2024 meer dan 60 procent van de investeringen in tech met een hoog risico. Die kloof tussen Amerika en het oude continent vergroot. Zeker nu de regering-Trump agressief Amerikaanse bedrijven gaat bevoordelen.”

Hardware blijkt opnieuw cruciaal om een AI-bedrijf op te schalen. “AI draaide de voorbije jaren rond het volume aan GPU’s, grafische kaarten waarmee je AI-modellen traint”, stelt Berte. “Daarin lopen we serieus achter. De supercomputer van pakweg de UGent is erg zwak vergeleken met wat nodig is om de nieuwste AI-modellen te trainen.”

Hoewel Berte mooie bedrijven ziet in België, moeten we volgens hem beseffen dat het allemaal in de VS gebeurt: “We hebben onvoldoende disruptieve AI-start-ups. Ze bouwen allemaal op voor de hand liggende technologie. Ze gebruiken dezelfde tech stack als alle andere bedrijven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ze snel groeien en veel winst kunnen maken.”

Er moet iets radicaler gebeuren in Europa, willen we echt concurreren met de Verenigde Staten, aldus Berte: “Europa heeft een reset nodig. AI-start-ups hebben een welwillend ecosysteem nodig, waarin de sky the limit is. Dat hebben we hier niet.”