Faillissement SVB: Belgische techbedrijven hebben angstig weekend achter de rug

Met het faillissement van Silicon Valley Bank zijn veel techbedrijven en -investeerders hun huisbankier kwijt. Ook Belgische techbedrijven en -fondsen hebben de klap gevoeld.

Het is geleden van de financiële crisis in 2008 dat het internationale bankenlandschap nog zo op zijn grondvesten daverde als de afgelopen week. De kiem voor de paniek ligt in Silicon Valley, het hart van de Amerikaanse techsector, waar de Silicon Valley Bank (SVB) vorige week failliet ging.

“Wij hebben een angstig weekend beleefd”, vertelt Jos Peeters van het durfkapitaalfonds Capricorn. “Sommige van onze Amerikaanse participaties bankierden bij SVB. Zij wisten niet of ze nog aan hun geld zouden kunnen.”

SVB was de huisbankier van veel Amerikaanse techbedrijven en haar omvallen heeft grote gevolgen voor de techsector in het algemeen. de overheid heeft wel onmiddellijk maatregelen genomen om het systeem te beschermen. “Het is niet de grootste bank in de VS, maar in de tech- en start-upsector was het een monument”, zegt Jos Peeters. “Als het met SVB helemaal mis was gegaan, zou dat een ware catastrofe geweest zijn voor de sector”, zegt ook Jan Van den Berghe, medeoprichter van het durfkapitaalfonds Novalis.

Cash van levensbelang

De techsector is evenwel niet de oorzaak van het faillissement, benadrukt Wouter Volckaert, managing partner bij het techinvesteringsfonds 6degrees Capital. “De neergang is te wijten aan een combinatie van klassieke ingrediënten, namelijk dat de looptijd van haar investeringen niet was afgestemd op die van haar verplichtingen”, legt hij uit.

SVB had in 2020 en 2021 enorm veel deposito’s van techbedrijven binnengekregen. Dat geld had het belegd in langlopend schuldpapier zoals overheids- en hypotheekobligaties. Dat stond haaks op haar kortetermijnverplichtingen, namelijk de deposito’s van haar techklanten. “Het is grotesk hoe de bank en haar raad van bestuur daarmee hun verantwoordelijkheden in de wind hebben geslagen”, zegt Jan Van den Berghe daarover.

Toen begin 2022 de rente is beginnen stijgen, zorgde dat voor twee problemen voor SVB. Haar investeringsportefeuille met langetermijnobligaties werd minder waard en veel techbedrijven spraken sneller dan verwacht hun cashreserves aan want door de hogere rentes werd de geldkraan voor risico-investeringen dichtgedraaid. “Deposito’s zijn van levensbelang voor jonge start-ups die vaak nog geen positieve kasstromen genereren en hun deposito’s moeten aanspreken om hun rekeningen aan het einde van de maand te kunnen betalen”, zegt Wouter Volckaert.”

Voor bedrijven die van dat geld afhankelijk zijn om lonen te betalen is dat belangrijk. “Als je geen lonen kunt uitbetalen, riskeer je een deel van je personeel te verliezen. Mensen in die sector vinden makkelijk ander werk”, zegt Jan Van den Berghe. “Bovendien moeten in de VS bedrijven die geen loon uitbetalen heel snel in vereffening gaan”, voegt Jos Peeters toe.

Snel gehandeld

Ook voor Wouter Volckaert waren het spannende dagen omdat de crisis tot in Europa uitdijde. SVB had een belangrijk filiaal in Londen waar veel Europese techbedrijven klant zijn. “Een aantal van onze portefeuillebedrijven was klant bij het Britse filiaal van SVB, maar ze hebben er op tijd alles kunnen weghalen”, vertelt de investeerder. “We hebben vorige week al onze bedrijven een voor een opgebeld om na te gaan of ze enig risico met SVB liepen.”

De reden dat techbedrijven het gros van hun geld bij SVB hadden staan, en niet gespreid over verschillende banken, heeft te maken met het bedrijfsmodel van de bank. “Banken gespecialiseerd in durfkapitaal en -leningen eisen van hun klanten dat ze al hun overtollige cash bij die ene bank zetten. In dat geval kun je als start-up niet spreiden”, zegt Matthias Geeroms van OTA Insight.

Dat geld zag SVB in sneltempo wegvloeien. Daar zijn volgens Wouter Volckaert twee redenen voor. “Met de digitalisering van bankdiensten gaan zo’n zaken sneller. En een groot deel van haar klanten zijn start-ups, dat zijn doeners, die blijven niet bij de pakken zitten”, zegt hij.

De oplossing kwam er gelukkig even snel. “Ik ben onder de indruk van hoe snel de Amerikaanse overheid heeft gehandeld”, zegt Wouter Volckaert. “Het is duidelijk dat de draaiboeken die sinds de financiële crisis zijn opgesteld hun werk doen. Dat is een belangrijke geruststelling voor depositohouders.”

“Het feit dat de Amerikaanse overheid zo snel en doelgericht tussenkwam, wijst op het belang van die bank voor de sector en op het risico van een domino-effect”, zegt Jos Peeters.

‘Het is duidelijk dat de draaiboeken die sinds de financiële crisis zijn opgesteld hun werk doen’ Wouter Volckaert, 6degrees Capital

Reputatieschade

De financieel toezichthouder had wel beter zijn werk moeten doen. “Je kan klanten van een bank die al decennia lang bestaat en sterke kapitaalratio’s heeft moeilijk verwijten dat ze de problemen bij SVB niet hadden zien aankomen. Het is niet aan klanten om de financiële gezondheid van hun bank te checken, daar zijn andere instanties voor. De toezichthouder had dat veel sneller moeten zien en ingrijpen”, zegt Jan Van den Berghe.

De investeerders en bedrijven denken niet dat SVB-saga een materiële impact zal hebben op de techsector. “Maar er is wel reputatieschade voor het Amerikaanse financiële systeem als geheel”, zegt Jos Peeters.

Of er langdurige gevolgen zijn voor de financiering van de techsector zal afhangen van de reactie van de regelgever. “Geen enkele start-up wil met een gewone bank werken omdat die zo traag en bureaucratisch te werk gaan. Daarom is de tech- en start-upsector zo afhankelijk van een heel kleine groep nichebanken zoals SVB”, zegt Jan Van den Berghe.

Maar de wendbaarheid van die nichebanken zou wel eens een knauw kunnen krijgen van de regelgevers. “Als dit voorval zorgt voor meer regelgeving voor banken, zou dat de innovatiekracht van de economie ondergraven. Het feit dat in de VS heel de innovatieve sector afhankelijk is geworden van een kleine groep specialistische banken die niet bureaucratisch maar wel wendbaar zijn, wijst erop dat de regels voor de rest van de banken misschien wel te ver zijn gegaan”, besluit Jan Van den Berghe.

Rumoer tot in Noorwegen

Veel van de Belgische start-ups en scale-ups verzamelden de voorbije dagen op de Noorse Lofoten-eilanden voor de Trends Winter University. Ook daar werd het lot van Silicon Valley Bank druk besproken.

“Wij hebben geld staan bij twee andere banken in de VS die zelf op omvallen staan omdat ze met dezelfde problemen kampen als SVB”, zei Matthias Geeroms in Noorwegen. Hij is de CFO van het techbedrijf OTA Insights dat onder meer 120 medewerkers in de VS heeft. Hij vreest ook voor de reputatie van de techsector in het algemeen. “Die was de jongste jaren al fors achteruitgegaan en dit zal niet helpen.”

Louis Jonckheere, co-CEO van Belgisch techbedrijf Showpad dat 250 medewerkers in de VS heeft, was ook op Trends Winter University. “Wij hebben een Amerikaanse rekening nodig om onze medewerkers te betalen. SVB was een goede instelling, met een heel sterke reputatie die sterk gedragen wordt door investeerders. Wij waren er tot voor kort ook klant”, zei hij. “Ook ik ben geschrokken hoeveel tegenkanting deze bail-out voor de techsector in de VS kreeg. Tech zal moeten nadenken over zijn rol in de wereld. De baten zijn te ongelijk verdeeld, mensen zien dat, en de techwereld is te machtig en niet divers genoeg”, besluit Jonckheere.

Lees ook: Danny Reweghs over de problemen bij Silvergate en Silicon Valley Bank: ‘Dit is een nieuw tijdperk’