De Gentse start-up Warren wil het financiële welzijn van werknemers verbeteren. Dat idee doet het hart van investeerders sneller staan. In een van de grootste preseed- investeringsrondes van het Belgische techlandschap heeft het nieuwe bedrijf meteen 3 miljoen euro opgehaald.

“Zonder het te beseffen, maken we elke dag financiële keuzes: van kleine uitgaven tot grote toekomstplannen”, zegt Cedric De Vleeschauwer, de CEO van Warren. “Die beslissingen bepalen uiteindelijk onze financiële gezondheid, en daarmee ook onze gemoedsrust, vrijheid en zekerheid.”

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat financiële onzekerheid een wereldwijd probleem is dat de productiviteit naar beneden haalt en het personeelsverloop verhoogt. Bijna 80 procent van de werknemers voelt financiële stress, zes op de tien vinden dat hun organisatie financieel welzijn als een prioriteit moet zien en 42 procent zou van baan veranderen voor een betere financiële ondersteuning.

De Gentse start-up Warren wil die uitdagingen aanpakken met een totaalplatform om werknemers zelf de controle te geven over hun financiële toekomst. Daarvoor hanteert het techbedrijf een holistische aanpak, via geavanceerde AI-inzichten, menselijke financiële expertise en gepersonaliseerde coaching.

“De Belg staat bekend om zijn spaardrang”, legt De Vleeschauwer uit. “Het saldo op spaarboekjes blijft in vergelijking met andere landen heel hoog. We vergeten soms dat we daardoor onze eigen welvaart ondermijnen, want de inflatie vreet onze koopkracht aan. Via ons platform kunnen bedrijven hun werknemers de tools en het vertrouwen geven om belangrijke stappen te zetten in hun financiële onafhankelijkheid en om een duurzaam vermogen op te bouwen.”

In een preseed-financieringsronde heeft de wealthtech-start-up nu 3 miljoen euro opgehaald. Die werd geleid door Motive Ventures, met deelname van Entourage, Pitchdrive, Syndicate One, 1105 en enkele businessangels. Het geld zal worden gebruikt om het product te perfectioneren, het team uit te breiden en klanten binnen te halen. Hoewel het platform pas vandaag publiek gaat, is er al een wachtlijst van start-ups en kmo’s die zo snel mogelijk met Warren aan de slag willen gaan.

Nalatenschap

De start-up werd slechts enkele maanden geleden opgericht door De Vleeschauwer (ex-Showpad en Netlog), die tot voor kort general manager van de Belgische tak van de digitale gezondheidsverzekeraar Alan was. Tijdens een sabbatical ontstond het idee voor Warren. “Toen ik mijn idee voorlegde aan mijn netwerk, wilden enkelen meteen meedenken of investeren. Ik ben eigenlijk een beetje in snelheid gepakt, ook voor deze kapitaalronde (lacht). Ik moest dit momentum nemen, dus van die sabbatical bleef weinig over.” Het foundersteam bestaat behalve uit Cedric De Vleeschauwer uit Jos Polfliet (Metamaze), David Du Pré (Alan, Showpad, Henchman), Tijs Deryckere (KBC) en Pieterjan Behaeghe (Alan, Silverfin).

Die ploeg heeft de missie van Warren duidelijk gedefinieerd. Het platform moet mensen helpen hun spaargeld te activeren om de welvaart in Europa te stimuleren. Die beweging en het omliggende ecosysteem moet de start-up uiteindelijk overstijgen. “We zijn ervan overtuigd dat we aan een generational company bouwen”, aldus De Vleeschauwer. “Wij leven niet van financieringsronde naar financieringsronde, maar bouwen een bedrijf dat honderd jaar kan meegaan. We willen een nalatenschap met een grote impact op de maatschappij creëren.”