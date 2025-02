Start-up Tally bouwt aan de toekomst: ‘Het wordt afgeraden zoveel features gratis weg te geven’

Een half miljoen mensen wereldwijd maakt digitale formulieren, enquêtes en quizzen met de software van Tally. De Gentse start-up timmert volledig autonoom aan de weg om een begrip te worden onder websitebouwers. “We moeten maar een klein deel van een heel grote markt bedienen om succesvol te zijn.”

Het kan verkeren, weten Marie Martens en Filip Minev. Eind 2019 besliste het koppel samen een softwareplatform te bouwen. Hotspot werkte als een datingapp om reisinfluencers en hotels met elkaar te connecteren. Tegelijk zou het start-upleven Martens en Minev de kans bieden om als digitale nomaden in Bali te leven. Minstens een jaar lang zouden ze hun dagen vullen met surfen en coderen. Ze verhuurden hun appartement, boekten een enkel vliegticket naar Bali, met een tussenstop in Bangkok, pakten hun koffers. “We zijn er nooit geraakt”, zegt Martens, die er nu om kan lachen. “We hebben enkele dagen vastgezeten in de Thaise hoofdstad toen het nieuws over het coronavirus bekend raakte en de wereld tot stilstand kwam. Een week later stonden we terug in België.” Hoewel Martens en Minev – en bij uitbreiding de hele wereld – dachten dat de lockdown niet lang zou duren, zagen ze in een week tijd al hun klanten en de helft van hun gespaarde budget verdwijnen.

Het ondernemerskoppel had zich een jaar de tijd gegeven om een succesvolle start-up uit te bouwen. De onvoorziene omstandigheden dwongen hen ertoe over alternatieve ideeën te brainstormen. Dat bracht hen bij form builders, onlinetools om data en gegevens te verzamelen. Die softwareplatformen kunnen worden gebruikt om onder meer contact- en registratiepagina’s, enquêtes en quizzen te maken. Er zijn gratis varianten, zoals Google Forms, met een beperkt aantal opties. Die zijn goed om intern te gebruiken, maar ze zien er niet erg professioneel uit. Betalende versies, zoals het Spaanse Typeform, hebben die extra opties wel. Ze zijn een streling voor het oog, maar duur.

‘Geen enkele werknemer staat erom te springen om enquêtes of registratieformulieren op te maken’ Filip Minev

Gelaagde software

Martens en Minev zagen ruimte tussen die twee uitersten. Zo werd Tally geboren. “We pretenderen niet dat we het warm water opnieuw hebben uitgevonden”, zegt Minev. “We zijn hierin gestapt met het idee een leuke gebruikerservaring te creëren voor niet zo leuke taken. Geen enkele werknemer staat erom te springen om enquêtes of registratieformulieren op te maken.”

Tally laat zijn gebruikers een witte pagina omtoveren tot professioneel uitziende formulieren en surveys. Daarvoor is geen codeerkennis nodig. Heel intuïtief kunnen gebruikers de pagina met de beschikbare features naar eigen smaak opbouwen. Ook nu blijft het duo functionaliteiten, deels gratis, toevoegen. “Ik ben extreem trots dat de tool zo simpel en flexibel is”, aldus Minev. “Tegelijk kunnen kenners meer complexe pagina’s bouwen. Het was een uitdaging de software zo gelaagd te krijgen, maar het is ons gelukt.”

Toen Tally midden 2020 werd gelanceerd, was het platform de enige speler die een ongelimiteerd aantal formulieren, antwoorden en bouwmodules aanbood. Daarin verschilde het bedrijf van zijn concurrenten die een betaalmuur installeren om pakweg meer dan tien resultaten te zien. “Het wordt start-ups afgeraden zoveel features gratis weg te geven”, zegt Martens. “Maar we zijn bootstrapped (start-ups die groeien zonder extern kapitaal, nvdr) op een supercompetitieve markt. We moesten ons drastisch onderscheiden van de rest om op te vallen.”

Intussen werkt Tally volgens het freemiummodel. Studenten of verenigingen die een enquête of quiz willen maken, kunnen het platform nog altijd volledig gratis gebruiken. Daarnaast zijn er twee betalende formules die toegang geven tot extra modules en functionaliteiten, van het verwijderen van het Tally-logo, het verzenden van een gepersonaliseerde e-mail als iemand een pagina heeft ingevuld tot geïntegreerde betaalmogelijkheden. Leuk detail: het was een fervente gebruiker die zelf vroeg naar een betalende versie met meer mogelijkheden.

Ruim een half miljoen mensen maken nu gebruik van Tally, vooral dankzij mond-tot-mondreclame, aangezien er geen budget was voor uitgekiende marketingcampagnes. Volgens Minev is 2 tot 3 procent van de gebruikers een betalende klant. Dat mag beperkt lijken, maar levert toch een jaarlijks terugkerende omzet van 2 miljoen euro. En de gratis gebruikers van vandaag worden morgen misschien wel betalende klanten, redeneert het duo.

FILIP MINEV en MARIE MARTENS “Soms zouden we helemaal opnieuw willen beginnen.” © Buro Bonito

Comfortzone

Vier jaar na de oprichting en twee kinderen later heeft het koppel met Tally een plaatsje in het Gentse Wintercircus bemachtigd. Volgens hen was dat een verademing, omdat ze jarenlang in hun eigen bubbel hadden geleefd en geen netwerk hadden opgebouwd. De aanwezigheid van andere start-ups, waaronder een heel aantal die een stap of twee verder staan, werkt inspirerend. “Het helpt ons om uit onze comfortzone te komen”, zegt Minev. “Omdat we op ons eigen geld teren, waren we lang risicoavers. Nu zien we andere start-ups grote sprongen maken. Dat motiveert ons om groter te denken en ambitieuzer te worden.” Minev en Martens geven toe dat ze te lang hebben gewacht om de eerste werknemer aan te nemen, waardoor ze bijna bezweken door al het werk. Binnenkort start de derde voltijdse werknemer, naast enkele freelancers en twee Amerikanen om die markt te ondersteunen.

Nochtans stellen de oprichters ambitieuze doelen. Martens was jarenlang marketingmanager bij de digitale studio In The Pocket van Jeroen Lemaire. Minev belandde na zijn studie in Bulgarije bij Netlog, het sociale medium van serieondernemer Lorenz Bogaert. Vervolgens lanceerde hij zijn eigen start-up, keerde nadien terug om voor Bogaerts vastgoedtechbedrijf Realo te werken en richtte samen met onder meer Bogaert de cryptoapplicatie Delta op, die in 2019 werd verkocht aan eToro.

Als David tegen Goliath neemt Tally het nu op tegen soortgelijke platformen die worden geruggesteund door investeerders. Vrijwel elke week worden nieuwe formbuilders gelanceerd. Sommige zijn gedoemd om meteen te mislukken, andere worden een extra concurrent. Toch wil het koppel zich voorlopig niet vastpinnen op extern kapitaal. Dat Tally volledig organisch en onafhankelijk kon groeien, is zo’n wezenlijk onderdeel van het ondernemersverhaal geworden, dat de ondernemers het liefst zonder investeerders voortgaan. Of met de woorden van Martens: “Tally moet gratis, simpel in gebruik en ‘ons’ blijven. We hoeven maar een klein deel van een heel grote markt te bedienen om succesvol te zijn.”

‘Ik doe wat ik kan om het vrouwelijke ondernemerschap te normaliseren’ Marie Martens

Blogposts

In de overwegend mannelijke techsector is Martens als CEO van Tally nog altijd een uitzondering. “Ik vind het belangrijk daarover te praten”, zegt ze. “We moeten het zelfs nog vaker doen, daarom deel ik mijn ervaringen ook in blogposts op onze website. Alles draait om zichtbaarheid en daar wil ik aan bijdragen. Ik doe wat ik kan om het vrouwelijke ondernemerschap te normaliseren en hoop dat ik onderweg een of twee mensen kan inspireren.”

Een terugkeer naar het bedrijfsleven is dan ook uitgesloten, klinkt het: “Het bedrijf neemt nu 150 procent van onze tijd en focus in beslag. We werken samen naar een doel toe. Over een tweetal jaar zouden we graag meer dan 1 miljoen gebruikers hebben. Toch zie ik ons het bedrijf op termijn wel verkopen.” “We zijn dromers en houden ervan nieuwe dingen te doen”, vult Minev aan. “Dit groeiproces en het opbouwen van een team ligt al buiten onze comfortzone. Het is leuk, maar soms zouden we helemaal opnieuw willen beginnen.”

In Bali dan? “Moeilijk met twee kleine kinderen. Maar we zouden er toch eindelijk eens heen moeten.”