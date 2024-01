Sophie Dutordoir en Ilham Kadri zijn vrouwelijke CEO’s met de meeste vermeldingen in de media

Sophie Dutordoir (NMBS) en Ilham Kadri (Syensqo) zijn de vrouwelijke CEO’s met de meeste vermeldingen in de Belgische media. Het communicatiebureau FINN onderzocht welke vrouwelijke CEO’s en bestuursleden het vaakst werden vermeld tussen 1 december 2022 en 30 november 2023.

Kristien Vermoesen, de managing partner van het communicatiebureau FINN, trekt drie conclusies uit de media-analyse. Ten eerste valt op dat met Sophie Dutordoir (NMBS) en Ann Schoubs (De Lijn) twee CEO’s van openbaarvervoersbedrijven in de top-5 staan. De top-10 (zie lijst) toont hoe deze CEO’s mee het publieke debat bepalen, zegt Kristien Vermoesen: “De top-10 is eigenlijk een weerspiegeling van de grote debatten van het moment. Die gaan over openbaar vervoer met Dutordoir en Schoubs, over criminaliteit met Catherine De Bolle van Europol, over infrastructuur met Catherine Vandenborre van Elia, en over tewerkstelling met Rika Coppens van House of HR.”

Toppers als Françoise Chombar (Melexis), Annick Van Overstraeten (Le Pain Quotidien) en Michèle Sioen (Sioen Industries) zijn al jaren bekende namen uit het zakenleven. De tweede observatie is dat naast die toppers er nu een jongere generatie van dertigers en veertigers haar stem laat horen in de media. Kristien Vermoesen verwijst naar CEO’s als Lise Conix (Torfs), Isabel Baert (Neuhaus), Julie De Nul (Jan De Nul Dredging) en Amélie Matton (Ecosteryl).

Bel-20

“Je ziet ook dat je vanuit een CEO-positie een punt op de agenda kunt zetten. Françoise Chombar deed dat bijvoorbeeld om STEM-onderwijsrichtingen voor meisjes in de kijker te zetten”, zegt Kristien Vermoesen. “Maar ook CEO’s van kleinere bedrijven zoals Hanan Challouki (diversiteit en inclusie, nvdr) of Sarah Parent (duurzaamheid, nvdr) slagen daarin. Toeval of niet, ze brachten ook allebei een boek uit in het afgelopen jaar.”

De top-10 is een weerspiegeling van de grote debatten van het moment Kristien Vermoesen Managing director

De derde vaststelling is dat het idee dat vrouwelijke CEO’s enkel in ‘zachte’ sectoren te vinden zijn, achterhaald is. “In alle sectoren zijn veel vrouwen actief, ook in de industrie, financiën, technologie of vastgoed”, zegt Kristien Vermoesen. Denk aan Ilham Kadri (Syensqo), Julie De Nul (Jan De Nul Dredging), Catherine Vandenborre (Elia) of An Steegen (Barco) – ze is elfde in de lijst van FINN. “Met Kadri en Steegen zaten er twee CEO’s uit de Bel-20 bij. De opsplitsing van Solvay wipte Kadri uit de Bel-20. Het aandeel vrouwelijke CEO’s blijft daar bedroevend laag.”

Rolmodel

Zeker in het licht van de scheeftrekking in de Bel-20 zou het interessant zijn het aantal vermeldingen van vrouwelijke CEO’s te vergelijken met die van hun mannelijke tegenhangers. FINN deed geen uitgebreide analyse die zo’n vergelijking mogelijk maakt, maar deed wel een kleine steekproef met enkele bekende namen. “Mannelijke CEO’s krijgen niet per ser meer vermeldingen”, zegt Kristien Vermoesen. “Iemand als Guillaume Boutin (CEO Proximus) kreeg 399 vermeldingen.” Dat is minder dan de top-4 van de vrouwelijke CEO’s. Ignace Van Doorselaere, die de overstap maakte van Neuhaus naar The Cookware Company, kreeg 109 vermeldingen. Chris Peeters (nu CEO bpost, eerder Elia) scoort met 870 wel hoger dan Sophie Dutordoir, maar daar zit de crisiscommunicatie van het postbedrijf zeker voor iets tussen, zegt Kristien Vermoesen.

Dat er op veel vlakken in de maatschappij nog altijd een scheeftrekking is tussen mannen en vrouwen, is meteen ook de reden waarom FINN zo’n analyse maakt. “Twintig jaar geleden was het nog een uitzondering als er een topvrouw werd geïnterviewd. Toen kreeg je ook nog vragen over hoe ze werk en gezin combineren. Die vraag wordt nu gelukkig niet meer gesteld”, zegt Kristien Vermoesen. “Je ziet dus een verschuiving over hoe de media over vrouwelijke CEO’s schrijven. Als vrouwelijke ondernemer heb ik er zelf veel aan gehad voorbeelden te zien van vrouwen die eerder CEO zijn geweest.”