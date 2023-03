Signpost België, Triangle Factory en StriveCloud zijn de Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Trends Gazellen

Trends publiceert elk jaar de rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. Deze week maken we de Oost-Vlaamse rangschikking bekend. De eretitels gaan naar de ICT-leverancier Signpost België, de computerspelletjesproducent Triangle Factory en de gamificationspecialist StriveCloud, elk in hun categorie. Trends benoemt hen tot Ambassadeurs van de Oost-Vlaamse Gazellen.

Voor het 22ste jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk ‘Trends Gazellen’. We doen daarbij de ronde van de Vlaamse provincies. Deze week zijn we aangekomen in Oost-Vlaanderen. Via de links onderaan in dit artikel kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie onderscheiden categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

De links onderaan geven u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. De groei meten we aan de hand van drie posten uit de boekhouding: de toegevoegde waarde, de cashflow en het aantal medewerkers, en dat over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2017-2021. Het resultaat van de berekeningen herleiden we tot één score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking.

Het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of ‘Ambassadeur’ in de Trends-terminologie. Voor deze eretitel gelden immers bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn. Een dochter van een buitenlands bedrijf bijvoorbeeld, komt niet in aanmerking voor het Ambassadeurschap. Het is daarom mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het bijvoorbeeld op de tweede plaats in de rangschikking staat.

De Ambassadeurs van Oost-Vlaanderen: Signpost België, Triangle Factory en StriveCloud

In de categorie van de grote bedrijven is er geen probleem: het nummer één, Signpost België, voldoet aan de voorwaarden voor het Ambassadeurschap. Het bedrijf is onderdeel van de Signpost Group, een ICT-leverancier van het onderwijs, actief in België, Nederland, Frankrijk en Spanje. Sterke man achter Signpost Group is de West-Vlaming Arne Vandendriessche. “In ons onderwijs is eeuwenlang niets veranderd”, vertelt Vandendriessche. “In 2015 begon de digitalisering in onze scholen. Daar profiteren wij van.” De coronapandemie en afstandsonderwijs zijn uiteraard niet vreemd aan het succes van Signpost.

Het begon met Signpost België. Dat is de laptoptak van de groep en de vennootschap die de titel van Trends Gazellen Ambassadeur in de wacht sleept. Met een omzet van 150 miljoen euro vorig jaar is het veruit de grootste poot van de Signpost Group. “In september 2022 hebben we 308.000 toestellen geleverd. In ons magazijn in Lokeren personaliseren we alle toestellen op maat van elke school. We verkopen, verhuren of leasen de toestellen aan de school of rechtstreeks aan de leerlingen”, legt Vandendriessche uit. “In Vlaanderen en Nederland zijn we organisch gegroeid. In Frankrijk en Spanje is er geen dominante speler, maar is de koek verdeeld over heel wat kleintjes. Door enkele gerichte overnames kunnen we er snel uitgroeien tot de marktleider. In Spanje hebben we met Campus DPI al een eerste acquisitie gedaan.”

Intussen omvat Signpost Group ook een softwaretak, een digitale uitgeverij en een connectiviteitsbedrijf. Academic Software is de softwaretak en richt zich tot hogeschoolstudenten. Zij kunnen inloggen op een platform waar ze via een abonnement toegang krijgen tot maar liefst 1.300 softwaretitels: van grote namen als Adobe en Microsoft tot nicheproducten. De digitale uitgeverij mikt op de Vlaamse markt van secundaire scholen. De vierde poot is het connectiviteitsbedrijf in samenwerking met Proximus. Het gaat om een razendsnelle glasvezelverbinding die alle onderwijsspelers met elkaar verbindt.

Shooter game

Bij de middelgrote bedrijven staat Kebony Belgium op nummer één. Het bedrijf, gespecialiseerd in gemodificeerd hout, is echter onderdeel van het Noorse Kebony, en kan als dochter van het een buitenlandse bedrijf geen Ambassadeur worden. Daarom gaat de eer naar het nummer twee in de lijst: Triangle Factory, een Gentse producent van computerspelletjes. Triangle Factory scoorde een commercieel succes met het spel Hyper Dash, en wil dat nu overdoen met het nieuwe spel Breachers. “Het is een multiplayer VR shooter game waarbij twee ploegen van maximaal vijf spelers het tegen elkaar kunnen opnemen”, zegt CEO Timothy Vanherberghen, een geboren Antwerpenaar. De ontwikkeling van Breachers heeft 1,5 miljoen euro gekost. “Dankzij het succes van Hyper Dash hebben we een mooi spaarpotje kunnen opbouwen. Daarnaast hebben we ook twee kapitaalrondes achter de rug.”

Om een beetje aan risicospreiding te doen, legde het bedrijf zich later ook toe op de ontwikkeling van interactieve applicaties voor bedrijven. Met Trivia Switch, gebaseerd op de televisiequiz Switch, boekten ze een eerste succes. Later maakte het team ook de game voor het populaire De Slimste Mens ter Wereld. In samenwerking met de telecomreus Telenet ontwikkelde Triangle Factory ook enkele VR-games die je op locatie kunt spelen, zoals The Park Playground.

Gamification

Bij de kleine bedrijven voldoet het nummer één aan de voorwaarden van het Ambassadeurschap. Het is Besports, dat tegenwoordig onder de naam StriveCloud door het leven gaat. Joris De Koninck en Freek Borghgraef stonden in 2016 aan de wieg van het techbedrijf. Onder de naam Besports bouwden ze een onlineplatform voor gamers uit. Hun missie bestond erin gamers van elk niveau te laten deelnemen aan e-sportcompetities. Het doel was de creatie van een eigen community met de naam Kayzr. Adverteerders maakten van het platform gebruik om in contact te komen met de gamers en zo hun merknaam te activeren.

“Begin vorig jaar hebben we Kayzr verkocht aan de Golazo Group”, zegt De Koninck, algemeen directeur bij StriveCloud. De focus ligt nu op de internationale uitrol van de verkoop van software, waarvoor het bedrijf wereldwijd partners zoekt. StriveCloud is ook een specialist in gamification: het gebruik van een speelse aanpak om gebruikers te motiveren om bijvoorbeeld een app te gebruiken. “Door allerlei spelmechanismen naar situaties in het echte leven te brengen, cultiveren we betrokkenheid”, vertelt Borghgraef, hoofd klantontwikkeling. “Zo ontwikkelden we een toepassing waarmee de gebruiker van een deelfiets bijvoorbeeld ziet hoeveel CO2-uitstoot hij vermeden heeft. Dat werkt motiverend.”

