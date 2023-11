Rapport: Action is sterkst groeiende retailketen in ons land

Geen retailer is de voorbije jaren in ons land zo sterk gegroeid als Action. Dat blijkt uit een rapport van retailspecialist Gondola. Tussen 2015 en 2022 zag Action zijn omzet met 168 procent groeien tot 1 miljard euro. De tweede grootste groeier in ons land is Intermarché, gevolgd door Lidl.

Gondola bundelde naar eigen zeggen voor het eerst de belangrijkste evoluties van de retailsector van de afgelopen tien jaar in zijn Gondola Retail Report. Daaruit blijkt dat budgetwinkelketen Action zijn omzet sinds 2015 met 168 procent zag groeien. “Dat is gigantisch. Deze stijging is vooral te danken aan winkelopeningen, maar ook de omzet per vierkante meter is toegenomen”, zegt Silvie Vanhout van Gondola Academy.

Intermarché groeide met bijna 69 procent, Lidl met 50 procent. “De groei bij deze twee foodretailers komt maar beperkt van winkelopeningen, want Intermarché heeft bijvoorbeeld 3 winkels minder dan in 2015, maar toch doen die het veel beter”, aldus nog Vanhout.

Nearfoodketens

Op de volledige retailmarkt zijn er de voorbije 10 jaar volgens haar 300 winkels bijgekomen. “Dus gemiddeld 30 nieuwe winkels per jaar. Dat lijkt veel, maar is het niet als je weet dat Albert Heijn, Jumbo … eerder hele grote ambities hadden.”

Ook blijkt uit het rapport dat de verhouding tussen gefranchiseerde winkels en eigen winkels doorheen de jaren ongeveer gelijk is gebleven, op 50/50. Dat is echter vooral te danken aan de nearfoodketens die niet alleen voeding verkopen en vooral gebruikmaken van eigen winkels. In de foodretail zijn franchisewinkels in de loop der jaren wel populairder geworden.