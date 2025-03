Powerbee helpt kmo’s in de energieshift: koop geen batterij, huur ze

Door industriële batterijen te verhuren wil PowerBee kmo’s helpen in de energietransitie. “Onze huurformule maakt batterijen toegankelijk voor bedrijven die willen verduurzamen zonder de zware financiële en operationele lasten.”

De Brusselse energiemanager PowerBee lanceert een ‘as-a-service’-model voor ‘slimme’ industriële batterijen voor kmo’s. CEO Dieter Broes stond vijftien jaar geleden aan de wieg van WinWatt, een zonnepaneleninstallateur die uiteindelijk werd overgenomen door TotalEnergies, waar hij nog vier jaar aan boord bleef als innovatiemanager. De vele waters die hij doorzwom in de energiesector leerden hem de unieke uitdaging van kmo’s kennen. “Het energielandschap is zo complex geworden dat het niet meer volstaat om links of rechts oplossingen in te kopen. Als het geheel niet klopt, zal je er nooit het optimale rendement uithalen.”

“PowerBee is in 2023 gestart om kmo’s te helpen de energietransitie gezond door te komen”, vertelt Broes. Naast allerlei diensten biedt het groeibedrijf nu de mogelijkheid om batterijen te huren om overtollige energie tijdelijk op te slaan. Volgens Broes is het geen toeval dat ‘battery-as-a-service’ net in ons land voet aan de grond krijgt. “België pioniert in batterijen, omdat het marktmodel van de netbeheerders zeer transparant is. Daardoor zijn heel veel data beschikbaar om onevenwichten op het net te voorspellen en is er een model te bouwen dat zeer interessant is voor een kmo.”

Minder betalen

Volgens Broes is de voornaamste reden om voor een batterij te kiezen eenvoudig. “Het hoofddoel moet zijn dat een bedrijf aan het einde van de rit minder betaalt voor zijn energie.” Daar loopt het volgens de ingenieur al vaak fout. “Heel wat kmo’s plaatsen batterijen zonder goed te weten met wat ze bezig zijn. Dan is de toegevoegde waarde van zo’n installatie klein. Het gaat erom wat je ermee doet. Hoe kan een batterij je business versterken en je activiteiten ondersteunen?”

PowerBee mikt op kmo’s waarvoor een investering van 200.000 of 300.000 euro in batterijen te groot is of op kmo’s die te klein zijn om een energiemanager in dienst te nemen. “Heel vaak is de CEO zelf – tussen de soep en de patatten – bezig met het energievraagstuk. Die heeft vaak niet de tijd om er zich in te verdiepen, neemt vervolgens allerlei zaken in huis en komt met een geheel te zitten dat niet optimaal is.”

“Een no-brainer”, noemt Vlerick-alumnus de huur van een batterij. “Vanaf dag één kun je er meer aan verdienen dan wat je aan huur betaalt”, legt hij uit. “Het doel is dat je het stroomnet gebruikt als er een overvloed is aan energie. En omgekeerd, dat je het net even met rust kan laten als het overbelast is. Vandaag zijn er financiële incentives om een kmo daarvoor te belonen.”

Dynamische prijzen

Volgens Broes zijn veel kmo’s onvoldoende gewapend voor de energieshift. “Een bedrijfsleider weet misschien wat zijn jaarverbruik is, maar daar stopt het meestal. En ze hebben allemaal zonnepanelen, meestal zelfs te veel. Maar vandaag moet je op een heel andere manier omgaan met energie. Vaste prijzen bijvoorbeeld zijn verleden tijd. Dynamische prijsvorming maakt dat het beter is veel energie te verbruiken als die beschikbaar is en minder als er weinig is.”

Zo kom je al snel in de wondere wereld van peak shaving en load shifting. Het eerste betekent dat je grote pieken in de vraag naar energie vermijdt, het tweede dat je het net belast wanneer dat het voordeligste is. Broes: “Op het moment dat energie goedkoop is, laden we de batterij op. En op het moment dat de kmo veel verbruikt en de energie heel duur is, ontladen we de batterij. Als een kmo dicht is of weinig verbruik heeft, dan is het natuurlijk zonde van zo’n batterij niets te laten doen. Op die momenten zetten we in om diensten te leveren aan de netbeheerders om de stabiliteit van het net te bewaren.”

Een batterij kan elke dag tot twee keer een cyclus van laden en ontladen doorlopen. “Zo worden de hoge tarieven afgeroomd’, klinkt het. Toch mag een batterij niet louter als een financiële investering gezien worden, meent Broes. “De onbalans op het net is de wortel waarmee je zo’n batterij sneller kan terugverdienen, maar het mag niet de enige reden zijn om een batterij te installeren. Uiteindelijk moet het doel van de batterij zijn om je kmo te ondersteunen. De kunst is een goede wisselwerking te vinden tussen de batterij en de werking van de kmo. En daar is de technologie vandaag rijp voor.”

Mooie liedjes

Over batterijen bestaan nog heel wat misverstanden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling in de zomer energie op te slaan om in de winter te gebruiken. Of dat zonnige dagen de energie leveren om de grijze, windvrije dagen in ons land door te komen. Broes: “Een kmo zal nooit volledig op zijn batterij draaien. Het doel is met een energiemanagementsysteem en op basis van voorspellingen zo efficiënt mogelijk bepaalde momenten te kiezen. Maar elke dag, 365 dagen per jaar, zijn er kansen om stroom van het net af te nemen en momenten waarop energie zeer duur is, waardoor je beter je batterij kunt inzetten.”

Het verleden leert dat mooie liedjes in de energiesector niet blijven duren. De spelregels durven wel eens te wijzigen, zeker als de overheid een aantrekkelijk financieringsmechanisme heeft uitgewerkt en investeringen te makkelijk worden terugverdiend. Volgens Broes valt dat inderdaad niet uit te sluiten: “Maar als je als kmo minder verbruikt, slimmer verbruikt ook, dan ga je altijd beter af zijn dan een kmo die deze investeringen niet doet en continu aan de grillen van het net is overgeleverd.”

Koken kost geld

As-a-service-modellen duiken overal op in de economie en bedrijven raken er steeds meer mee vertrouwd, maar ze zijn ook heel duur om te financieren voor de aanbieder. De installaties vragen handenvol geld, terwijl ze maar op langere termijn terugverdiend worden. “Wij hebben er van bij onze start voor gekozen om kapitaalkrachtige investeerders aan te trekken”, vertelt Broes. Onder meer Paul Thiers (ex-Unilin) en Davy Demuynck en Kristof Vanfleteren (Ion) zitten mee aan boord. “De eerste 3 miljoen staat klaar, maar we kunnen daarna naar een veelvoud”, klinkt het ambitieus.

In de eerste plaats mikt PowerBee op kmo’s in ons land “omwille van de dynamiek”. “De bedrijfsleiders die wij spreken willen mee met hun tijd, ze willen oplossingen, maar merken ook dat het allemaal zeer complex is geworden. Je merkt dat heel wat kmo’s begrepen hebben dat de elektrificatie eraan komt en dat ze ermee bezig zijn in hun meerjarenplannen. Wat zal de impact zijn op onze energiefactuur? Welke assets hebben we nodig? Onze huurformule maakt geavanceerde batterijtechnologie toegankelijk voor bedrijven die willen verduurzamen zonder de zware financiële en operationele lasten.”

Op termijn lonkt mogelijk het buitenland. “Als ons model werkt in een heel dynamische markt zoals België, kan die morgen ook perfect werken in de ons omringende landen, want de noden van kmo’s zijn daar hetzelfde”, besluit Broes.