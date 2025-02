Het Kortrijkse techbedrijf Play It zwaait af bij de accelerator BEYond. Het bedrijf, dat groeide uit de wereldvermaarde gameopleiding van de hogeschool Howest, is helemaal klaar om internationaal door te groeien.

Kun je iemand leren te reanimeren door hem met een avatar te laten oefenen in een game? Brecht Kets, de CEO van Play It, is daarvan overtuigd. Op zijn scherm toont hij hoe iemand met zijn avatar in een 3D-ruimte het hart van iemand anders met de bekende bewegingen op de borstkas weer op gang brengt. “Bij sommige van onze klanten zijn al succesvolle reanimaties gebeurd door medewerkers die met een game zijn opgeleid”, zegt Kets.

De tientallen klanten van Play It zijn vaak heel grote bedrijven, verspreid over veertig landen. Het Kortrijkse bedrijf houdt kantoor in de coworkingruimte annex incubator Hangar K, en heeft een platform met een hele catalogus games. Die kunnen kant-en-klaar worden gebruikt, maar ook op maat worden aangepast. “Wij leiden mensen op met games op elk platform. Of zij die spelen op hun telefoon, tablet, pc of virtual-realitytoestel, dat maakt ons niet uit”, zegt Kets.

Het platform kan zo’n dertig talen aan en werkt met microlessen in blokjes van vijf minuten. “We doen dat omdat we het gedrag van mensen willen veranderen. Met een cursus van vier uur zal dat niet gebeuren”, zegt de ondernemer. “Het is ook makkelijk te plannen. Iedereen heeft wel vijf minuten tijd. Wij brengen mensen in zo’n game in situaties waarin ze acties moeten ondernemen en reageren op wat er gebeurt.”

Play It is een spin-off van de West-Vlaamse school Howest, die bekendstaat om haar wereldvermaarde gameopleiding. Brecht Kets gaf er vroeger les over games ontwerpen. “We deden ook onderzoek naar hoe we mensen kunnen opleiden in dingen die hen eigenlijk geen fluit interesseren. Met games lukt dat. Eigenlijk doen we drie dingen: kennis overdragen, bewustzijn creëren en gedrag veranderen. Je kunt de games gebruiken voor opleidingen voor veiligheid en preventie, EHBO, ergonomie of algemene veiligheid.”

Accelerator

Klanten komen vooral uit de productie, de retail, de bouw en de logistiek en gebruiken de games om het werk veiliger te maken, maar evengoed om sterker te staan tegen een cyberaanval. “Bij Basic Fit hebben we het aantal ergonomie-incidenten in Spanje met 50 procent gereduceerd.”

De Kortrijkse scale-up zwaait deze week af aan BEYond, de accelerator van Pulse Foundation die Belgische scale-ups met een sterk netwerk en advies op maat begeleidt naar ambitieuze doelen. Voor Play It kwam de deelname op het goede moment. Het bedrijf, met zo’n twintig mensen en 1,5 miljoen euro omzet, zat aan het begin van het traject in een fase waarin het voor het eerst een managementlaag in het bedrijf moest slijpen en alle neuzen in dezelfde richting moest krijgen voor de internationalisering. “Wij zaten op het punt waar alles in je bedrijf begint te breken. BeYond hielp ons met workshops en advies om ons beter te structureren. Met Thomas Gobeau hadden we een uitstekende mentor.”

Via de accelerator won Play It ook de Aureus Award, een prijs van de Universiteit van Luxemburg. “Dat gaf ons de kans om tien dagen naar de Verenigde Staten te trekken om er het ecosysteem van klanten en investeerders te verkennen. We weten nu dat er een markt voor ons is in de Verenigde Staten, maar ook dat we grote investeringen moeten doen en het nu niet het goede moment is om ernaartoe te trekken. De sectoren waar we ons op richten, zoals chemie en de maakindustrie, draaien niet goed op dit moment. We richten ons eerst op Europa.”

Snelle groeier

Vorig jaar haalde Play It 1,2 miljoen euro kapitaal op bij Trust Capital, het investeringsvehikel van Christian Dumolin, Arne Vandendriessche (Signpost) en Steven Buyse (CVC). Dat geld werd ingezet om uit te breiden naar Nederland. De aan Howest verbonden incubator DAE Studios en Bluehealth Innovation stapten toen uit het bedrijf. In een eerdere zaaironde had Play It al eens 400.000 euro opgehaald.

Oprichters Brecht Kets en Mike Ptacek maakten van de jongste ronde van 2024 gebruik om Nouri Zouaghi als derde vennoot aan boord te hijsen om de commercialisering te versnellen. “Dit jaar zullen we cashflowpositief worden. We zullen dus kunnen kiezen wanneer we geld ophalen – een grotere ronde zal wellicht pas voor 2026 zijn. Wat we doen, is geld ophalen, zorgen dat we break-even draaien, cash genereren en dan kijken of we nog geld zullen ophalen”, zegt de CEO.

Kets gaf lang les, maar voelt zich als ondernemer als een vis in het water: “Ik ben geen persoon om zeven jaar hetzelfde te doen. Als je als ondernemer te lang in dezelfde rol zit, is het een teken dat de zaken niet snel genoeg vooruitgaan.” Dat kan Play It niet worden verweten. Het bedrijf haalde al de Deloitte Fast Fifty-ranglijst voor België, met de vijftig snelst groeiende techbedrijven van het land gemeten over vier jaar omzet.

Vlak bij Kortrijk ligt de ondertussen tot in de Verenigde Staten bekende start-upscene van Gent. Lonkt de Arteveldestad niet, bijvoorbeeld om nieuwe mensen te rekruteren? “Nee, als gamebedrijf zitten we goed in Kortrijk. We staan nog heel dicht bij Howest, dat wereldwijd toch de beste gameopleiding aanbiedt”, zegt Brecht Kets. “Andere profielen, zoals voor sales of customer success, zijn wel moeilijker te vinden.” De West-Vlaming zal er niet over piekeren. “Zoals mijn co-oprichter altijd zegt: in elke tegenslag zit een kans verborgen. Het is gewoon aan ons om die te vinden.”