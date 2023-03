Parkwind, Xenomatix en Tekin zijn de Ambassadeurs van de Vlaams-Brabantse Gazellen

De Trends Gazellen van Vlaams-Brabant trappen dit jaar onze jaarlijkse rangschikking van de snelst groeiende bedrijven af. In de categorie grote bedrijven wordt Parkwind, de windmolenparkdochter van Colruyt Group, bekroond als Ambassadeur. Bij de middelgrote bedrijven gaat de titel voor het tweede jaar op rij naar het technologiebedrijf Xenomatix. En bij de kleine bedrijven gaat de eer naar Tekin, de uitbater van Domino’s Pizza in Diest.

Ieder jaar maakt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. De editie 2023 start deze week met de rangschikking voor Vlaams-Brabant. Volgende week is Brussel aan beurt. Daarna komen de andere Vlaamse provincies aan bod. Begin mei sluiten we de reeks af met de snelst groeiende bedrijven van heel België.

De rangschikking voor Vlaams-Brabant kunt u raadplegen via de links onderaan dit artikel. Via de links komt u ook meer te weten over de methodologie achter de rangschikking. Het basisprincipe is eenvoudig: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. Het nummer 1 krijgt de eretitel ‘Ambassadeur van de Trends Gazellen’, maar niet altijd. Een Ambassadeur moet immers aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Een Ambassadeur mag ook geen dochterbedrijf van een multinational zijn. De hoogst gerangschikte Gazelle die aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat hij lager in de rangschikking dan het nummer 1.

Ambassadeurs: Parkwind, Xenomatix en Tekin

In de categorie grote bedrijven staat Brico Plan-It op nummer 1. Maar de doe-het-zelf-keten is in buitenlandse handen, en kan daarom geen Ambassadeur worden. Daarom moeten we afzakken naar het nummer 2, Parkwind, een dochter van Colruyt Group, bekend van de gelijknamige warenhuisketen. Parkwind is een bouwer en operator van windmolenparken op zee. Anno 2023 telt Parkwind vier Belgische windmolenparken: Belwind (goed voor 171 MW), Northwind (216 MW), Nobelwind (165 MW) en Northwester 2 (219 MW). Sinds kort is Parkwind ook actief in het buitenland. Op 12 januari begonnen de eerste turbines van Arcadis Ost 1 (Duitsland, 257 MW) elektriciteit te leveren. Over drie jaar moet ook Oriel Windfarm (Ierland, 375 MW) operationeel zijn. Intussen werkt Parkwind verder aan zijn globale expansie door te participeren in projecten in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Ierland en Griekenland.

Vorige zomer werd bekendgemaakt dat Colruyt de strategische opties voor Parkwind wilde herzien. Concreet kan dat een partnerschap met een derde partij inhouden, of een gehele of gedeeltelijke verkoop. Een half jaar later is er nog geen duidelijkheid. In een sectorstudie concludeerden analisten van KBC Securities vorige zomer dat de timing voor een partnership of een (gedeeltelijke) desinvestering interessant is, gezien de aanhoudend hoge waarderingen en de veranderende dynamiek in de sector. Bovendien zou de opbrengst van een partnership of een verkoop welgekomen zijn voor Colruyt Group, waarvan de historische kernactiviteit – de discountsupermarkten – zwaar onder druk staat. Zo’n transactie kan “de potentiële toekomstige uitstroom van kapitaal uit de groep beperken”, aldus de studie.

In de categorie middelgrote bedrijven is Xenomatix de Ambassadeur, en dat al voor het tweede jaar op rij. Het Leuvense bedrijf ontwikkelde de LiDAR-technologie (Light Detection and Ranging), die met laserstralen de omgeving scant. “De technologie is cruciaal in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s”, zegt Filip Geuens, de CEO van Xenomatix. “LiDAR scoort beter dan alternatieven als camera’s en radar, omdat het veel nauwkeuriger is en efficiënt blijft in moeilijke omstandigheden, zoals duisternis en slecht weer.”

De technologie is veelbelovend, maar er is nog heel wat onderzoek nodig vooraleer massaproductie voor de automobielsector mogelijk is. Intussen ging Xenomatix op zoek naar een nieuwe markt. De focus verschoof naar het inspecteren van weginfrastructuur, een andere toepassing van de technologie. “Een belangrijk order bij de grootste drie Californische technologiebedrijven gaf ons vleugels”, zegt Geuens. “Bestellingen komen intussen uit alle hoeken van de wereld. Naast Leuven gaat het om Australië, Indonesië en Saudi-Arabië.”

Tekin, een uitbater van Domino’s Pizza in Diest, is de Ambassadeur bij de kleine bedrijven van Vlaams-Brabant. De net veertig geworden Fethi Tekin heeft al een lange carrière in de pizzawereld achter de rug. Op zijn vijftiende was hij begonnen als pizzakoerier. Zeven jaar later, in 2005, nam hij een pizzarestaurant over. Na twaalf jaar keihard werken, kwam hij tot de conclusie dat het potentieel al bij al beperkt bleef. Hij ging aan de slag als franchisenemer bij de Amerikaanse keten Domino’s Pizza, met een eerste shop in Diest. Goed twee jaar later, in volle coronaperiode, kwam er een tweede bij in Tessenderlo. Intussen opende Fethi in Aarschot al een derde pizzawinkel, maar die valt onder een andere vennootschap. Hij staat er overigens niet alleen voor. Ook zijn vrouw Stella is actief betrokken bij het familiebedrijf.

