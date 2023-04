Ook bedrijven Maaien Mei Niet

Een maand lang je gras niet maaien. Dat is het eenvoudige opzet van de actie Maai Mei Niet van ons zustermagazine Knack. De oproep vindt ook in de bedrijfswereld gehoor. De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka roept haar leden op hun gras te laten staan. Ook de verzekeraar Baloise neemt deel.

Strak gemaaid gras is voor sommige mensen dan wel een ideaalbeeld, voor insecten, bijen en vlinders is het dat niet. Voor de insecten betekent de geur van gemaaid gevaar, bijen en vlinders vinden dan weer te weinig voedsel zonder ruwe graslanden. Dit jaar is dat, zeker voor de Belgische bijen, extra gevaarlijk. De imkers in ons land zagen deze winter 50 tot zelfs 70 procent van hun bijenkolonies sterven. “Daarom is de actie van Knack extra belangrijk”, klinkt het.

Ook bedrijven kunnen deelnemen, door net zoals particulieren hun gras ongemoeid te laten. Vaak hebben zij grotere terreinen. Door hen mee in het bad te trekken, kan er sneller en grootschaliger natuur worden beschermd. Dat ziet ook Voka, dat zijn leden oproept om in mei niet te maaien. “Bedrijven kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen, zeker wanneer het gaat om juist minder in plaats van meer te doen”, verduidelijkt Eric Laureys, de woordvoerder van Voka.

Een van die bedrijven die dit jaar deelneemt, is Baloise. Op het eerste gezicht heeft een verzekeraar weinig met natuurbehoud van doen. Nochtans zet Baloise er al jaren bewust op in. Het plaatste samen met Natuurpunt al een bijenhotel op het dak. “Met een beetje goede wil, is deelnemen aan een actie zoals Maai Mei Niet een kleine moeite. En door de actie verbinden we ook mensen op het werk, wat mooi meegenomen is”, zegt Els Overbergh, de chief HR officer van Baloise.