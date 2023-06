Omzet kleine Belgische webshops groeit met 63 procent: ‘Meer solidariteit om lokaal te kopen’

De Belgische webwinkels doen het goed. Volgens nieuwe cijfers van BeCommerce, de Belgische vereniging van onlinehandelaars, noteerde onze e-commercemarkt vorig jaar meer dan 165 miljoen aankopen, goed voor een omzet van 13,8 miljard euro. Een opvallende trend is de sterke groei van de kleine webshops.

De Belgische retailmarkt blijft digitaliseren. Consumenten blijven online kopen en winkeliers en kmo’s bieden ook vaker producten online aan. Ten opzichte van 2021 is er een stijging van 10 procent in het aantal onlinetransacties op Belgische webshops. Het aantal webshops die die transacties hebben gerealiseerd, is vrijwel gelijk gebleven.

“We zitten in een moeilijk economisch klimaat, maar de e-commercemarkt is volop opgestart”, aldus Célia Boon, partner en manager van het e-commerceplatform Shopware. “Maar net als een fysieke winkel kost een webshop geld. Daarvoor ontbreken momenteel de budgetten. De verdere ontwikkeling van de shops stagneert dus. Dat zien we niet alleen in België, maar wereldwijd.”

Watervrees

Opmerkelijk is dat vooral de omzet van kleine Belgische webwinkels groeit. In 2022 ging de omzet in het micro- en kleine segment van de Belgische e-commerce met 63 procent hoger in vergelijking met het jaar voordien. “De stijging in het segment van de kleine en middelgrote webshops wijst op een doorgroei, waardoor we een almaar matuurder Belgisch onlinelandschap krijgen”, beweert Greet Dekocker, managing director van de sectorvereniging BeCommerce.

De toename van de omzet ligt volgens Célia Boon van webshopplatform Shopware aan twee zaken. Aan de kant van consumenten is er een gevoel van solidariteit ontstaan. “Na jarenlang de slogan ‘Koop lokaal’ te horen, hebben we de weg naar onze eigen kleine winkels teruggevonden en hebben we ook ontdekt welke service daarmee gepaard gaat.” Langs de andere kant hebben de webwinkels de noodzaak ingezien om te investeren in de digitalisering. “Kleine webwinkels hebben eindelijk de stap gemaakt naar marktplaatsen als Bol.com, Zalando of Amazon en zien dat dat leidt tot een hogere verkoop, omdat consumenten zo de weg vinden naar de webshop”, zegt Boon. “Vroeger waren ze daar eerder negatief over, omdat ze hun geld moeten geven aan de marktplaatsen.”

Toch vindt Boon dat de webwinkels nog meer risico’s zouden moeten nemen. “Voor de Belgische consument is gratis verzending en makkelijk retourneren echt van belang. Dat zijn vaak vrij grote kosten voor kleine webshops en dus hebben ze watervrees.” Boon raadt aan dat eerst kleinschalig te testen en vervolgens uit te breiden.

Nicheproducten

Voor kleine spelers zit de succesformule vooral in het aanbieden van nicheproducten en het combineren van een online- en een offline-aanbod. Vooral kleine modeboetieks en nichespelers die geïnvesteerd hebben in hun webshop, zien hun inkomsten toenemen.