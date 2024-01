Bank Nagelmackers wil in 2024 oogsten, na beste jaar ooit

Dankzij haar historische deposito- en kredietportefeuille en de gestegen rente boekte Bank Nagelmackers vorig jaar de beste resultaten uit haar bestaan. Maar ook vermogende klanten zijn vragende partij voor termijnrekeningen en bedrijfskredieten, stelt CCO Yves Van Laecke vast.

Meer dan 275 jaar bestaat Nagelmackers. 2023 was financieel het beste jaar in die lange geschiedenis. “De omstandigheden waren uitzonderlijk”, geeft chief commercial officer Yves Van Laecke toe. “Tweederde van ons cliënteel zijn nog klanten uit de periode van Delta Lloyd Bank en eerder. Die hebben vooral deposito’s en woonkredieten uitstaan. Ons verleden als retailbank heeft ons, dankzij de forse rentestijging, een enorme rugwind gegeven.”

Van Laecke spreekt van een leuke meevaller, maar meer ook niet. Dit jaar zal het rente-effect al veel minder spelen. En strategisch is Nagelmackers met andere zaken bezig. De bank maakte in 2020 een strategische switch door terug te grijpen naar haar herkomst als private bank voor vermogende particulieren. Ongeveer een derde van de klanten maakt deel uit van die doelgroep. Binnen vijf jaar mikt Van Laecke op een 50/50-verhouding tussen zogenoemde ‘strategische’ en ‘historische’ klanten.

“2024 en 2025 moeten de jaren worden waarin we oogsten”, zegt Van Laecke. “We hebben onze organisatie voldoende afgeslankt, de kosten zijn onder controle. We trekken nieuwe klanten en nieuwe middelen aan, maar het mag allemaal een beetje meer zijn. Daarom wordt het marketingbudget dit jaar fors opgetrokken. Er komt een radiocampagne en een fonkelnieuwe website. Vanaf maart moet Nagelmackers veel zichtbaarder zijn. We gaan rondtoeteren wie we zijn en wat we doen. We willen de talk of the town zijn.”

Toch trekt hij lessen uit het voorbije jaar. Door de geopolitieke en economische onrust was het een ietwat atypisch jaar, maar dat had een invloed op wat de klanten willen dat een vermogensbank aanbiedt.

1/ Voorkeur voor termijnrekeningen en vastrentende producten

Van Laecke: “De voorbije jaren is Nagelmackers sterk gegroeid in beleggingen en buitenbalansproducten. Maar vorig jaar vroeg de klant vooral naar spaar- en termijnrekeningen met hogere rentevoeten. We hebben ons daar gepositioneerd boven de grootbanken en onder de prijsbrekers. Zelfs vermogende klanten gaven de voorkeur aan een termijnrekening op zes maanden tegen 3,5 procent rente boven een belegging.

Volgens Van Laecke gaat het wellicht om een tijdelijk fenomeen: “Een ondernemer die zijn bedrijf verkocht, wilde in 2023 zekerheid inbouwen. Maar de keuze voor kortetermijnproducten toont dat het geld dit of de volgende jaren weer belegd zal worden. Het is een normale investeringsfase om even grote deposito’s opzij te zetten in afwachting van economisch betere tijden.”

Nagelmackers laat de herontdekking van vastrentende producten niet ongemerkt voorbij gaan. “Competitieve termijnrekeningen blijven deel uitmaken van ons aanbod”, zegt Van Laecke, “En zopas hebben we een fonds gelanceerd dat investeert in obligaties met een looptijd tot uiterlijk 2027. Ook daarmee willen we aan de vraag van klanten naar vastrentende producten tegemoet komen.”

2/ Ondernemers willen commerciële kredieten kunnen afsluiten

Ondernemers zijn even veel en misschien nog meer bezig met hun professionele dan met hun privévermogen. “We zagen in 2023 een significante vraag naar commerciële en bedrijfskredieten, vooral bij kmo’s”, zegt Van Laecke. “Nagelmackers heeft daarop ingespeeld door zijn activiteit business banking nieuw leven in te blazen. Dat ging gepaard met de aanwerving van verschillende krediet- en bedrijfsspecialisten.”

Van Laecke beklemtoont dat dit geen zoveelste strategische ommezwaai is: “Je moet commercieel krediet kunnen aanbieden, maar het is niet onze bedoeling grote bedrijven te financieren. We concentreren ons op Belgische familiale kmo’s die tot onze doelgroep als vermogensbank behoren. We beschouwen ons als een partner van de ondernemer doorheen de hele cyclus van opbouw, beheer en overdracht van het vermogen. Als wij vandaag zijn bedrijf financieren, helpen we het vermogen van morgen te creëren.”

3/ Investeringen in private equity zijn populair

Steeds meer ondernemers willen in niet-beursgenoteerde bedrijven of activa kunnen beleggen. “Dat is een uitdaging voor elke private bank in België”, zegt Van Laecke. “De meeste hebben op dat vlak niet de nodige expertise, of de medewerkers zijn er niet voor opgeleid. Nagelmackers tracht daar een mouw aan te passen door samen te werken met een co-investmentpartner zoals Integra uit Gent. Zij kunnen de klanten voorstellen doen. Wij spelen de rol van facilitator.”

De interesse voor private equity is wellicht een blijver, denkt Van Laecke: “Private banking staat op een keerpunt. De tijd dat het volstond om één profielfonds of een basisbeleggingsportefeuille aan te bieden is voorbij. Je zult als vermogensbankier expertise op verschillende domeinen moeten kunnen voorleggen. Maar ook relationeel moet je het verschil maken. Een hechte relatie met de klant, een stabiel team en op lange termijn meedenken met een ondernemer zijn cruciaal.”

4/ Jongeren willen zelf beleggen

“Jonge ondernemers willen de mogelijkheid hebben om zelf financiële producten te kopen of verkopen”, weet Van Laecke. “Daarom hebben wij onlangs een onlinebeleggingsplatform gelanceerd, waar ze aandelen, obligaties en trackers kunnen verhandelen.”

Het is niet de bedoeling de concurrentie aan te gaan met de onlinebanken, maar voor jongeren die deel uitmaken van vermogende klantenfamilies biedt Nagelmackers zeer concurrentiële tarieven, zegt Van Laecke: “We willen in de eerste plaats de volgende generaties aan ons binden. Daarom variëren de tarieven voor transacties in functie van het globale familievermogen ondergebracht bij Nagelmackers. Met adviserend vermogensbeheer boven een inleg van 500.000 euro zijn we gestopt. Voor zulke hoge vermogens gaan we voor een combinatie van discretionair beheer en zelf beleggen.”