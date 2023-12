Michael Anseeuw (BNP Paribas Fortis) wordt nieuwe voorzitter Febelfin

Michael Anseeuw, de CEO van BNP Paribas Fortis, volgt op 1 januari Johan Thijs (KBC) op als voorzitter van de bankenfederatie Febelfin. Ook ondervoorzitter Dirk Wouters (CEO Bank van Breda) wordt vervangen.

Zowel Thijs als Wouters hadden er twee mandaten als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van Febelfin op zitten. Wie de nieuwe ondervoorzitter wordt, is nog niet bekend. Daar zullen Anseeuw en CEO Karel Baert samen over beslissen, in functie van een eventueel vernieuwde structuur en governance. Het voorzittersmandaat van Michael Anseeuw heeft een termijn van drie jaar en zal lopen tot eind 2026.

De 51-jarige Oost-Vlaming Anseeuw is pas sinds begin dit jaar CEO van BNP Paribas Fortis. Hij volgde in die hoedanigheid Max Jadot op. Anseeuw begon zijn carrière als consultant bij Accenture en ging in 2001 voor Fortis werken. Tussen 2014 en 2022 was hij hoofd retailbanking bij BNP Paribas Fortis. In 2018 werd hij lid van het directiecomité van de grootste bank van het land.

Enige valabele kandidaat

Anseeuw zal vooral moeten trachten de verstoorde relatie met de politiek te herstellen. De fiscaalvriendelijke staatsbon van minister Van Peteghem heeft de sector pijn gedaan. Bovendien moesten de banken dit jaar ook nog eens een verhoging van de banktaksen slikken.

Het voorzitterschap van Febelfin wordt in een beurtrol opgenomen door de topman van één van de vier grootbanken. Veel kandidaten waren er deze keer echter niet. Marc Raisière heeft bij Belfius de overheid als aandeelhouder, wat het voor hem moeilijk maakt om te lobbyen zonder verschillende petjes op te zetten. En bij ING België is CEO Peter Adams momenteel het voorwerp van een strafklacht ingediend door de socialistische vakbond. Die beschuldigt de bank en zijn CEO ervan het e-mailverkeer van zijn medewerkers te hebben ingekeken. Dat maakte de weg vrij voor Michael Anseeuw, die in de praktijk de enige valabele kandidaat was.

