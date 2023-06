Meubelgroep Heylen failliet verklaard

De ondernemingsrechtbank van Hasselt heeft het faillissement uitgesproken van de vijf vennootschappen achter de verschillende meubelwinkels van de Meubelgroep Heylen.

Eind vorige week werden de boeken neergelegd nadat de bescherming tegen de schuldeisers niet verlengd werd. Hierdoor kwamen in de verschillende vestigingen vijftig mensen op straat te staan. Het gaat om Meubelen Heylen, Interieur Plus en Meevita in Peer, De Prijzenklopper in Hechtel-Eksel en Meubelen Heylen in Kortenberg.

Meer dan vijftig jaar lang was Meubelen Heylen een begrip in zowel binnen- als buitenland. In de jaren 70 begon oprichter Dennis Heylen (79) met zijn meubelwinkel in Peer. Die winkel groeide uit tot een heus imperium van meubelwinkels die jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers over de vloer kregen.

Door de opeenvolgende crisissen ging het vanaf de jaren 2000 steeds slechter met de groep en werden er verschillende vestigingen gesloten. Uiteindelijk sloot de groep alle vestigingen buiten Limburg, op die van Kortenberg na. In 2015 gaf oprichter Denis Heylen de zaak over aan zijn zoon Koen, die er echter niet in slaagde om het dalende zakencijfer een halt toe te roepen. In juli 2021 werd er een bescherming tegen de schuldeisers aangevraagd die dus vorige week vrijdag niet meer verlengd werd. Daarop legde de meubelgroep zelf de boeken neer en sloten de winkels hun deuren.

Voor de afhandeling van het faillissement werden er drie curatoren aangesteld van het kantoor Van Coppenolle. Schuldeisers hebben nu dertig dagen de tijd om hun schuldvordering bij de curatoren in te dienen.