Het hybride werken geeft IWG, onder meer bekend van Regus, opnieuw vleugels. De specialist in flexibele werkplekken opende in 2024 een recordaantal nieuwe centra. CEO Mark Dixon kondigt ook de lancering van nieuwe merken in België aan.

Voor International Workplace Group (IWG) was 2024 nog eens een boerenjaar. De marktleider in flexibele werkplekken opende het voorbije jaar 624 nieuwe vestigingen, de grootste groei in de geschiedenis van het bedrijf. Die gaat terug tot 1989, toen oprichter en CEO Mark Dixon een eerste Regus-vestiging opende in Brussel. Vandaag is IWG actief op meer dan 4.000 locaties in 120 landen. In ons land heeft het 44 vestigingen. Het grootste deel van de recente expansie realiseerde IWG in het segment Managed & Franchised, dat kantoorruimte van vastgoedeigenaars invult en beheert. Het is een minder kapitaalintensieve groeistrategie die het bedrijf blijkbaar geen windeieren legt: na enkele jaren van rode cijfers kon IWG in 2024 opnieuw aanknopen met winst.

Mark Dixon ziet drie verklaringen voor de positieve resultaten. “Ten eerste, de versnelde marktgroei. De technologische veranderingen van de afgelopen jaren, versterkt door de pandemie, hebben de arbeidsmarkt fundamenteel getransformeerd. Wij spelen een sleutelrol in het faciliteren van die veranderingen. Ten tweede, de continue uitbreiding van ons platform. Met centra in 120 landen vergroten we onze wereldwijde dekking, wat zowel onze groei als de evolutie van de werkplek stimuleert. Tot slot werpen ook onze aanzienlijke investeringen in technologie vruchten af. Met onze diverse platforms en apps maken we onze diensten toegankelijker voor zowel bedrijven als individuen.”

In de toelichting bij de resultaten hebt u het over een ‘structurele rugwind in de sector’. Wat bedoelt u daarmee?

MARK DIXON. “Die structurele meewind komt voort uit de veranderende manier waarop bedrijven naar hun personeelskosten kijken. Voor veel bedrijven zijn mensen de grootste of de op één na grootste kostenpost. Ze focussen daarom steeds meer op productiviteit. Ze zoeken naar flexibele oplossingen die hen in staat stellen hun medewerkers productiever te laten werken, waar ze zich ook bevinden. Technologische tools zoals Teams en Zoom maken dat mogelijk. Je kunt vandaag overal werken. Ik heb vandaag de metro genomen en dan zie je daar mensen op hun laptop werken. De volgende generaties zullen dat meer en meer via hun smartphone doen. Artificiële intelligentie zal die evolutie nog versnellen. Wij bieden oplossingen die dat ondersteunen, die ervoor zorgen dat mensen productief kunnen werken, zowel thuis als op kantoor. We helpen momenteel meer dan 1 miljoen mensen die thuiswerken en 7 miljoen die op kantoor werken.”

Welke producten of diensten profiteren het meest van die evolutie?

DIXON. “Vooral het daggebruik van kantoren kent een sterke groei. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor werkruimtes of vergaderzalen per dag te gebruiken in plaats van vaste kantoren voor iedereen. Bedrijven erkennen het belang van een fysieke werkplek, maar zien niet langer de noodzaak voor een fulltime kantoor voor al hun medewerkers. De kosten verbonden aan een traditionele kantoorplek zijn dan ook aanzienlijk, gemiddeld ongeveer 11.000 euro per werknemer per jaar. Een hybride model reduceert die kosten tot een derde of de helft. En reken maar dat je medewerkers ook gelukkiger zullen zijn.”

U zet sterk in op het segment Managed & Franchised. Hoe werkt dat model?

DIXON. “Wij werken daarvoor samen met partners, vaak institutionele verhuurders met grote vastgoedportefeuilles, maar ook met overheidsinstanties en onderwijsinstellingen die bijvoorbeeld een leegstaand gebouw willen transformeren tot een lokale werkplek. De diversiteit aan eigenaren en gebruikssituaties is groot. We hebben achttien merken en bieden verschillende manieren waarop gebouweigenaren hun pand kunnen omzetten in cashflow. Onze rol is die van manager. De eigenaar profiteert van een hogere cashflow dan bij conventionele verhuur. Op de juiste locaties behalen we vaak twee tot drie keer het rendement van een traditionele verhuur.”

‘Steeds meer bedrijven kiezen ervoor werkruimtes of vergaderzalen per dag te gebruiken in plaats van vaste kantoren voor iedereen’

Wat betekent dat voor de klassieke kantoormarkt?

DIXON. “De groei van ons netwerk is grotendeels te danken aan de toenemende erkenning bij vastgoedbeleggers dat ze hun aanbod moeten aanpassen. Ze stellen vast dat flexibele verhuur, zoals dag- of maandkantoren, een aanzienlijk hogere winst en cashflow genereren dan met uitsluitend klassieke langetermijncontracten. Vandaag is dat een positief verhaal. Maar op termijn betekent dat wel dat er minder kantoorruimte nodig is, omdat bedrijven er veel efficiënter mee omgaan. De digitalisering werkt dat ook in de hand. Ik zag een statistiek waaruit bleek dat in België ongeveer 4 procent van de kantoorruimte wordt gebruikt voor het opslaan van papier. Als je dat allemaal digitaliseert, kun je die archieven ergens anders kwijt, bijvoorbeeld in een magazijn buiten de stad en heb je digitaal toch alles bij de hand. We zien ook dat mensen liever en vaker dicht bij huis werken. Daarom openen we steeds meer vestigingen in kleine steden en dorpen, niet alleen in de grote steden.”

In welke mate beïnvloeden de geopolitieke spanningen de activiteiten van IWG?

DIXON. “Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Over het algemeen zien we dat bedrijven bij onzekerheid vaker kiezen voor flexibele oplossingen zoals de onze. We zijn sterk aan het jaar begonnen, maar het blijft afwachten hoe het zich verder ontwikkelt.”

U bent in 1989 met Regus in Brussel gestart. Hoe kijkt u vandaag naar de Brusselse en Belgische markt?

DIXON. “België is een sterke en groeiende markt voor ons. Belgische bedrijven werken doorgaans heel efficiënt en hechten al langer veel belang aan de balans tussen werk en privé. Dat maakt deze markt erg geschikt voor onze activiteiten. We blijven hier uitbreiden. We doen het al 35 jaar goed in België.”

Kunnen we hier nieuwe IWG-merken verwachten?

DIXON. “Absoluut. We verwachten dit jaar meer merken te introduceren. Momenteel zijn we in België actief met vier van onze achttien merken. Dat aantal zal groeien. We zien veel potentieel voor onze SmartLabs-formule en voor medical centre+.”