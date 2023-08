Marc Couckes vijfsterrenhotel in Durbuy maakt eindelijk winst

Le Sanglier des Ardennes, het vijfsterrenhotel van Mac Coucke in Durbuy, beleefde in 2022 eindelijk een winstgevend jaar. De Oost-Vlaamse zakenman was sinds 2017 de eigenaar.

Le Sanglier des Ardennes, pal in het centrum van Durbuy, is de opvallendste investering van Marc Coucke in het kleinste stadje ter wereld. In het voorjaar van 2017 werd hij de eigenaar, maar hij beleefde nog niet veel plezier aan die aankoop. De voorbije jaren werd zwaar geïnvesteerd. Er kwam onder meer een nieuwe vleugel bij, met 65 kamers. Daarbij werd een ouder aanpalend hotel, Jean de Bohême, gesloopt. Toen het vijfsterrenhotel eindelijk klaar was, volgden twee loodzware pandemiejaren, waarin het hotel maanden op slot ging. En alsof dat nog niet genoeg was, trad de Ourthe, die de stad doorkruist, in juli 2021 uit haar oevers en stond de lobby tot anderhalve meter onder water. Vooral de nieuwbouw werd toen zwaar beschadigd en bleef wekenlang gesloten.

Zware investeringen

Sinds 2019 is in totaal 26,5 miljoen euro geïnjecteerd in de vernieuwing van Le Sanglier des Ardennes. Daarbij stak vooral de holding van Marc Coucke, nv Alychlo, geld toe. Sinds 2021 werd meer een beroep gedaan op bankkredieten. Eind 2022 stond de vennootschap voor bijna 14 miljoen euro in het krijt bij de banken. Ook de personeelslasten zijn een belangrijke kostenpost. Het aantal werknemers steeg vorig jaar tot maar liefst 130.

Maar 2022 werd vooral een jaar met een heel lange en mooie zomer, zonder overstromingen en zo goed als zonder naweeën van de pandemie. Gekoppeld aan minder investeringen (vorig jaar nog 2 miljoen euro), een daling van de afschrijvingen én een fors gestegen omzet, bezorgde dat het hotel eindelijk een winstgevend jaar (zie tabel hieronder). Toch blijft de nettowinst nog vrij laag, want de financieringslasten bedroegen vorig jaar een stevige 1,4 miljoen euro.

De vennootschap achter het hotel, Le Sanglier des Ardennes SA, is in handen van La Petite Merveille srl. Die holding groepeert een groot deel van de activiteiten van Marc Coucke in Durbuy. Zijn holding Alychlo bezit 72,1 procent van de aandelen van La Petite Merveille srl.